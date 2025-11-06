06 Kasım
Viktoria Plzen-Fenerbahçe
0-054'
06 Kasım
Samsunspor-Hamrun Spartans
3-0
06 Kasım
Dinamo Zagreb-Celta Vigo
0-3
06 Kasım
Haecken-Strasbourg
0-152'
06 Kasım
C.Palace-Alkmaar
2-048'
06 Kasım
Rayo Vallecano-Lech Poznan
0-249'
06 Kasım
Dynamo Kiev-Zrinjski Mostar
1-051'
06 Kasım
AEK Athens-Shamrock
1-1
06 Kasım
Sparta Prag-Rakow
0-0
06 Kasım
Shakhtar-Breidablik
2-0
06 Kasım
VfB Stuttgart-Feyenoord
0-050'
06 Kasım
Bologna-Brann
0-052'
06 Kasım
Ferencvaros-Ludogorets
1-051'
06 Kasım
PAOK-Young Boys
0-053'
06 Kasım
Malmö FF-Panathinaikos
0-1
06 Kasım
Braga-Genk
1-253'
06 Kasım
Aston Villa-Maccabi Tel Aviv
1-048'
06 Kasım
Real Betis-Lyon
2-052'
06 Kasım
Rangers-Roma
0-254'
06 Kasım
FC Utrecht-FC Porto
1-1
06 Kasım
RB Salzburg-Go Ahead Eagles
2-0
06 Kasım
FK Crvena Zvezda-Lille
1-0
06 Kasım
Basel-FCSB
3-1
06 Kasım
FC Midtjylland-Celtic
3-1
06 Kasım
Sturm Graz-N. Forest
0-0
06 Kasım
Nice-Freiburg
1-3
06 Kasım
Rapid Wien-U.Craiova
0-154'

Thomas Reis: "Başarının gerçek mimarı oyuncular"

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Hamrun Spartans maçı sonrası konuştu.

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Hamrun Spartans karşılaşması sonrasında açıklamalarda bulundu.

"BASKILI OYNADIK, ÇÖZÜMLER ÜRETTİK" 

Karşılaşmadan büyük memnuniyet duyduğunu belirten Reis, oyun üstünlüklerinin maçın başından itibaren ortaya çıktığını söyledi:



"Elbette kendimi çok mutlu hissediyorum, takımımla gurur duyuyorum. Maçın ilk dakikalarından itibaren çok baskılı oyun sergiledik. Maçın belli anlarında zorlandığımız da oldu. Yakalamış olduğumuz fırsatları iyi değerlendirdik. İlk yarıda daha fazla gol de atabilirdik."

TARAFTAR İÇİN AÇIKLAMA

Taraftar desteğine de özel bir paragraf açan Alman teknik adam, tribünlerin takım ruhunu güçlendirdiğini vurguladı:

"Taraftarımızın desteği inanılmazdı. Onlarla daha güçlüyüz. Samsun'daki insanları çok mutlu ettik. Sadece Samsun'u değil, Türkiye'nin tamamını temsil ediyoruz. Tüm Türkiye'yi gururlandırdığımız için çok mutluyuz."

"BAŞARININ GERÇEK MİMARI OYUNCULAR"

Taraftarların kendisine yoğun ilgi göstermesiyle ilgili soruya Reis, alçakgönüllü bir yanıt verdi:

"Elbette şahsen gururluyum ama bu başarının mimarı futbolcular. Sahada onlar savaşıyor. Övgüyü oyuncularımız daha çok hak ediyor. Biz bir aileyiz ama başarıyı hak edenler onlar."

"LİDERLİK GÜZEL AMA HER MAÇ ZOR" 

Liderliğin keyfini çıkardıklarını ancak rehavete kapılmayacaklarını belirten Reis, gözlerini lige çevirdiklerini söyledi: 

"Son 2 maçtan 6 puan aldığımız için çok mutluyuz. Oynayacağımız her maç zor geçecek. Almış olduğumuz puan ve liderlik nedeniyle mutluyuz. Şimdi güzelce dinlenmemiz gerekiyor çünkü pazar günü Süper Lig'de önemli bir maç var."

BASIN TOPLANTISI

UEFA Konferans Ligi'nin üçüncü haftasında sahasında Hamrun Spartans'ı 3-0 yenen Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, "Aldığımız sonuç sebebiyle hem mutluyuz hem de gururluyuz." dedi. 

Reis, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, oyuncularını tebrik etti. 

Alınan sonuçtan gurur duyduklarını aktaran Reis, "Aldığımız sonuç sebebiyle hem mutluyuz hem de gururluyuz. Takımın böyle bir performans göstermesi bizim adımıza sevindirici. İlk yarıda Hamrun boşluk vermemeye biz de boşluklar bulmaya çalıştık. İlk yarıda daha fazla gol bulabilirdik. Bu bölümde net 2 pozisyondan maalesef yararlanamadık. İlk yarı bittikten sonra soyunma odasında oyuncularıma oyunumuzu bu şekilde sürdürmemiz gerektiğini söyledim. Ofansif ve defansif anlamda iyi savunma yapmamızı söyledim. Totalde 9 puanımız var ve 3 maçımızı gol yemeden tamamladık. Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz desteklediler bizi. Taraftarımızın desteği bize çok yardımcı oluyor. Ben ve oyuncularım bireysel anlamda çok yorgunuz. Dinlenip pazar gün yapacağımız lig maçının hazırlıklarına başlayacağız." ifadelerini kullandı. 

Konferans Ligi'nde bir üst tura çıkmak için çok fazla puana ihtiyaç duyacaklarını belirten Reis, "Sonuç olarak iyi bir pozisyondayız. Bir sonraki karşılaşmamızı İzlanda'da oynayacağız. 6 saatten fazla uzun bir yolculuk yapacağız. Bu karşılaşma gerçekten zor olacak. Ben her zaman maç maç ve adım adım gitmeyi tercih ederim. Takım halinde iyi yolda olduğumuzu söyleyebilirim. Bu performansı devam ettirirsek, bizi yenmenin zor olduğunu söyleyebilirim. Daha fazla puan almak istiyoruz. Bu galibiyetin keyfini çıkarmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Bir basın mensubunun, "Takımınızın Konferans Ligi'nde maç fazlası ve averajla lider olması konusunda ne hissediyorsunuz?" sorusunu Reis, şöyle cevapladı:

"Bu başarıdan ötürü kendimi iyi hissediyorum. Şu ana kadar 3 maçta 9 puan aldık. Kimse böyle bir başarı beklemiyordu ama gerçek bu. Bugünkü sonuçtan ötürü çok gururluyum. Takımın lideriyim ama bu başarının başkahramanı oyuncular. Sahada onlar oynuyor ve bu başarı onların performansın sayesinde geliyor. 10 maçlık yenilmezlik serimizi de sürdürüyoruz. Bu da çok sevindirici bir durum. Ayrıca ülke puanına da katkı veriyoruz. Umarım daha fazla sakatlık vermeyiz ve bu serinin devamında da iyi performans vermeye devam ederiz. Benim adıma, takımım adına baskı vardı. Bu reaksiyonu görmek benim için önemliydi. Herkes kazanacağımızı bekliyordu. Onlara karşı oynamak zordu çünkü iyi bir takım olduklarını düşünüyorum. Bizim maça kadar sadece 2 gol yediler. Bu baskının üstesinden nasıl geleceğimizi görmek güzel bir tecrübe oldu. Bu baskının da üstesinden geldiğimiz için mutluyum."

Diğer yandan, Hamrun Spartans Teknik Direktörü Giacomo Modica, basın toplantısına katılmadı ve açıklama yapmadan stattan ayrıldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
