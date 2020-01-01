Thomas: "Pistons taraftarları, Rose'un oyununu yükselttiler!"

NBA efsanesi Isiah Thomas, Detroit Pistons taraftarlarının Derrick Rose'u takdir etmesinin, kendisinin oyununu yükseltmesine yardımcı olduğuna inandığını söyledi.



Thomas, Rose'un Pistons'ın yıldızı olması hakkındaki düşüncelerini, Heavy.com'dan Brandon "Scoop B" Robinson ile paylaştı:



"Şikago'dan çıkıp Chicago Bulls için oynamasıyla, ardından en genç MVP olup, sahip olduğu türden bir başarıya sahip olmasına rağmen her zaman taşıdığı alçakgönüllülükle, tam bir Şikagoluydu.



Ve sakatlanıp, ligde ordan oraya gittikten sonra, Detroit'e geldiği için çok mutlu olmuştum, çünkü yalnızca onunla bağ kurmakla kalmayacaktım, aynı zamanda Derrick Rose'u bir insan olarak kabul edecek ve basketbol kariyerinin sonraki aşamalarında olduğu oyuncu türünü takdir edecek bir taraftar kitlemiz olduğunu biliyordum.



Şimdi düşünüyorum da, Pistons taraftarlarının Derrick Rose'u takdir etmeleriyle oyununu biraz daha yükselttiklerini, kendisini biraz daha iyi hissetmesini sağladıklarını ve ona biraz daha inanç verdiklerini düşünüyorum.



Ve basketbol bakış açısından, Detroit sevgisi ve topluluğu böyledir, arkanızı kollarlar ve sizi gelişmek için zorlarlar. Bana bir bakın; ben de küçük bir adamdım.



Ben, bu Detroit sevgisi ve Detroit bağı sayesinde arka arkaya şampiyonluklar kazanmıştım. Sizi desteklediklerinde, yükseltirler, kaldırırlar, yukarıda tutarlar ve sizin için savaşırlar."



Rose, bu sezon Pistons'ta oynadığı 50 maçta 18.1 sayı, 2.4 ribaund ve 5.6 asist ortalamaları kaydetmişti.



