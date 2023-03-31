Detroit Pistons efsanesi Isiah Thomas, 'Bad Boys' Pistons takımının bir 'hanedan' olmadığını söyledi.



All The Smoke podcast'ine konuk olan Thomas, 1980'li yılların sonundaki 'Bad Boys' lakaplı Detroit Pistons takımının bir hanedan olmadığına, ancak ligdeki etkili takım olduğuna yürekten inandığını söyledi:



"Teknik olarak bir hanedan değildik, çünkü üç tane kazanamamıştık. Bana göre en kilit nokta, kurduğunuz dominasyon ve astığınız şampiyonluk bayrakları. Üçüncü şampiyonluğu kazanamamış olmamızın birçok sebebi olsa da, o dönemde üç tane üst üste kazanan ilk takım olabilirdik de.



Eğer 80'leri basketbolun altın çağı olarak nitelendiriyorlarsa, sadece iki takım arka arkaya kazanabilmişti. Pistons ve Lakers. Celtics ne kadar büyük olsa da, arka arkaya kazanamamışlardı."



"NBA'İ EN ÇOK ETKİLEYEN TAKIM BİZDİK"



Thomas ayrıca, takımları hanedan yapan öğelere ve bunda oyuncuların oynadığı rollere de değindi:



"Hanedan muhabbeti, basketbol tarihindeki önemleri nedeniyle Lakers ve Celtics ile başlıyor. Magic ve Bird zaten halihazırda hanedan olan takımlara katılmışlardı.



NBA'i en çok etkileyen takımın hangisi olduğunu sorarsan, Pistons derdim. Oyun tarzımıza baktığınızda, ikili oyunlarımız, basketbolu etkileme şeklimiz ve kadroda benim gibi kısaların oluşuyla, aslında şampiyonluk kazanmamamız gerekiyordu... bu şekilde kazanan tek kişi halen benim."



Thomas'ın yanı sıra Bill Laimbeer, Rick Mahorn, Dennis Rodman, John Salley ve Joe Dumars, rakiplerini özellikle fiziksel savunmalarıyla yıpratan 'Bad Boys' Pistons'ın çekirdeğini oluşturuyordu.



Efsane Pistons guardı, kariyerinde 19,2 sayı, 9,3 ribaund ve 1,9 top çalma ortalamalarıyla takımın lideri konumundaydı.





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