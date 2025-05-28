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Thierry Henry'den Mikel Arteta eleştirisi

Fransız futbol efsanesi Thierry Henry, Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal'in son üç yıldaki başarısızlığını eleştirdi.

calendar 28 Mayıs 2025 18:25 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2025 18:35
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Thierry Henry'den Mikel Arteta eleştirisi
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Thierry Henry, İngiltere'de katıldığı bir podcast programında Mikel Arteta ve Arsenal'i eleştirdi.

Arsenal'in koca bir sezon boyunca ne yaptıklarını sorgulaması gerektiğini dile getiren Thierry Henry, konuk olduğu meşhur podcast programı Stick to Football'da Mikel Arteta'ya samimi eleştirilerde bulundu. 

Henry eleştirisinde, "Son üç yıldır en azından bir kupa kazanmamız ya da final görmemiz gereken bir durumdayız. Manchester United son beş yılda beş final oynadı. Herkesin güldüğü United. Arsenal son üç yılda bir final bile göremedi. Bu yıl Liverpool ile yarışamadık. İnsanlar ne düşünüyor bilmiyorum ama bir kez bile yarışmadık. Bu sezonun bir hayal kırıklığı olduğunu söylemiyorum ama insanların şu anda takımın ne yaptığıyla ilgili sorular sorması normal." ifadelerini kullandı.

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