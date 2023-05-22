THF Başkanı'ndan para milli haltercileri ziyaret

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Dünya Şampiyonası'na hazırlanan Bedensel Engelli Halter Milli Takımı'nı ziyaret etti.



Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ünlü, Eryaman Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde kampta bulunan sporcular ve antrenörlerle sohbet etti, çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, sporculara Dünya Şampiyonası'nda başarı dileyerek, şu ifadeleri kullandı:



"Paralimpik sporcularımız başımızın tacıdır. Başarının yolu planlı, programlı ve disiplin içerisinde federasyonumuzun açmış olduğu hazırlık kamplarında el ele, omuz omuza, birlik ve beraberlik içinde çalışmakla olacak. Bugün hazırlık kampına katılan sporcularımızın özellikle Eryaman Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ndeki imkanların ve antrenörlerimizden duydukları memnuniyeti dile getirmeleri bizleri ziyadesiyle mutlu etti."



Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren milli sporcular, kendilerine her zaman destek verdiğini belirttikleri başkan Ünlü ve yönetim kuruluna teşekkür etti.



