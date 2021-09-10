SON DAKİKA: TFF, Şenol Güneş ile yolların ayrıldığını açıkladı.

🇹🇷 A Milli Takım teknik direktörlüğü için gönlünden geçen bir ismi yoruma bırak.



— Sporx (@sporx) September 10, 2021

Ve beklenen oldu; A Milli Takım'da Şenol Güneş dönemi resmen sona erdi. EURO 2020'de yaşanan büyük hayal kırıklığının ardından önce Letonya, ardından Karadağ ve son olarak da Hollanda karşısında yaşanan büyük yıkımın ardından Şenol Güneş dönemi resmen sona erdi.Hollanda karşısında alınan 6-1'lik yenilginin ardından İstanbul'a gelir gelmez TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri ile Riva'da 3 saat süren bir toplantı yapan veŞenol Güneş ile yapılan toplantının ardındanda da anlaşma sağlandı.Şenol Güneş'e iletilen kararın ardından Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden saat 14:30 sularında resmi bir açıklama yaparak Şenol Güneş ile yolların ayrıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada "Şenol Güneş ile karşılıklı anlaşma ile yollar ayrılmıştır" ifadesi dikkatlerden kaçmadı.Şenol Güneş, TFF ile 1 Haziran 2019'dan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık sözleşmeye imza atmıştı. Şenol Güneş'in sözleşmesi 1 Haziran 2023'te sona erecek. Milli takımdan önce Beşiktaş'tan 2.3 milyon euro maaaş alan 69 yaşındaki teknik adamın primler hariç 3.2 milyon euro net maaşı olduğu da basına yansımıştı.Şenol Güneş'in TFF'den aldığı aylık miktar 266 bin euro. Sözleşmesinde özel bir madde yoksa TFF'nin bugün fesih kararı alması halinde ödeyeceği miktar 5.3 milyon euro. Türk Lirası olarak 52.5 milyon TL. TFF ile sözleşmesinde özel bir madde olduğu iddiasına göre ise erken fesih halinde Şenol Güneş'in tazminatı 30 milyon TL.Beni ve futbolcularımı çok üzen tavır ve söylemlerle karşılaştık, bunları gerçekten hiç hak etmedik. Ortada bir başarısızlık varsa bu benden kaynaklıdır. Burada öncelik ne benim, ne de yerime gelecek hocadır. Öncelik hala Dünya Kupası finallerine gitme şansı bulunan Milli Takımdır. Onun için ne yapmalıyız ona bakmalıyız. Ortada zor bir durumun olduğu kesin. Her karara saygılı olduğumu tekrar söylüyorum.