TFF'nin aday hakem kursları devam ediyor

TFF Hakem Akademisi'nin düzenlediği Aday Hakem Kursları 6 ilde devam etti.

Haber; AA, Fotoğraf; TFF
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TFF'nin aday hakem kursları devam ediyor
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02 Ocak 2024 12:48
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hakem Akademisi'nin düzenlediği Aday Hakem Kursları 6 ilde gerçekleştirildi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Aday Hakem Kursları başlamadan önce 15-30 yaş aralığında toplam 9 bin 25 adayın başvurusu alındı. Sürecin ardından 22 Aralık itibarıyla da 23 ilde kurslar başlatıldı. 29-31 Aralık tarihlerinde ise kurslar, 6 ilde devam etti.

Yenilenen sunumlar, mülakatlar, yüz yüze eğitimler, online teorik sınavlar, saha uygulaması ve atletik performans testleriyle birlikte Aday Hakem Kursları'nın süreci yürütüldü.

Hakem Akademisi'nin Merkez Hakem Kurulu İl Hakem Kurulları ile iş birliği içerisinde düzenlediği Aday Hakem Kursları, 6 Ocak'ta 22 ilde devam edecek. Tüm bu süreçleri başarıyla tamamlayan katılımcılar, kısa bir süre içerisinde aday hakem olarak kariyerlerine başlayacak.

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