16 Haziran
Chelsea-Los Angeles FC
1-047'
17 Haziran
Boca Juniors-Benfica
01:00
17 Haziran
Flamengo-Esperance
04:00
16 Haziran
Drogheda Utd-Shamrock
1-167'
16 Haziran
St. Patrick's Athletic-Shelbourne
0-166'

TFF'den Selçuk Şahin'e veda mesajı!

Eyüpspor'un yeni direktörü Selçuk Şahin için Türkiye Futbol Federasyonu veda mesajı yayımladı.

calendar 16 Haziran 2025 21:28
Haber: DHA, Fotoğraf: Imago
TFF'den Selçuk Şahin'e veda mesajı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig takımlarından İkas Eyüpspor'la anlaşan, A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Selçuk Şahin'e veda mesajı yayınladı.

A Millî Takım'da Vincenzo Montella döneminin başlangıcından bu yana İtalyan teknik direktörün yardımcılığı görevini yürüten Selçuk Şahin, gelecek sezondan itibaren Süper Lig takımlarından İkas Eyüpspor'da teknik direktörlük görevini üstlenecek olması nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu bünyesindeki görevinden ayrıldı.

Selçuk Şahin, Ay-Yıldızlıların birçok ilki başararak, tarihinde ilk defa bir büyük turnuvanın finallerine eleme grubunu lider bitirip 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılmasında, Almanya'da düzenlenen bu organizasyonda çeyrek finale yükselmesinde ve UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne çıkmasında pay sahibi olmuştu.


TFF tarafından yayınlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Faal futbolculuk döneminde A Millî Takımımızın formasını 25 kez giyen ve 2003 FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda üçüncülüğü elde eden takımda yer alan A Millî Takım Yardımcı Antrenörümüz Selçuk Şahin'e teknik direktör olarak sürdüreceği kariyerindeki yeni yolculuğunda sonsuz başarılar diliyor, Türkiye Futbol Federasyonu'nda sürdürdüğü görevi boyunca verdiği katkılar için teşekkürlerimizi sunuyoruz, Yolun açık olsun Selçuk Şahin"


>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.