TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Beşiktaş maçı açıklaması!

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi yoğun protestolar nedeniyle devre arasında stadı terk etti. İstenmeyen bir durumla karşılaştığını aktaran Büyükekşi, "Gerçekten çok üzgünüm. Yaşananlar münferit olsaydı kalırdım ancak organize bir olaydı" dedi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Beşiktaş maçı açıklaması!
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06 Ekim 2023 09:51
Son güncelleme 06 Ekim 2023 10:09
Beşiktaş ile Lugano arasında oynanan karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile birlikte şeref tribününde izleyen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ilk devre biterken şiddetli protestolarla karşılaştı.

Başkan Büyükekşi kendisine yönelik tepkilerin bir hayli yoğunlaşması üzerine beraberindeki TFF yönetim kurulu üyeleriyle birlikte sinirli şekilde stattan ayrıldı. Bakan Bak ise tribünde kaldı.

Başkan Mehmet Büyükekşi yaşananlar nedeniyle çok üzgün olduğunu aktardı.

Büyükekşi, "Gerçekten çok üzgünüm. TFF Yönetimi olarak tüm takımlarımızın Avrupa maçlarına gitmeye çalışıyoruz. Beşiktaş'ın maçına da geldik. Sayın Çebi depremzeler için organize edilen maçlarda 'bizim maçlara gelmiyorsunuz' diye sitem ediyordu. İade-i ziyarette bulunduk. Fakat beklemediğimiz bir ortamla karşılaştık. Herkes kendine yakışanı yapar. Yaşananlar münferit olsaydı kalırdım. Ancak organize bir olaydı. Sayın Bakan da üzüntülerini iletti. Kendisinin de onayını alıp maçtan çıktık" ifadelerini kullandı.



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