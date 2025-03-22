TFF 3. Lig'de haftanın sonuçları

TFF 3. Lig'de 25. hafta maçları yapıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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TFF 3. Lig'de haftanın sonuçları
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22 Mart 2025 18:04
Futbolda TFF 3. Lig'in 25. haftası bugün oynanan müsabakalarla tamamlandı.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup:

HG Hospital Kahramanmaraşspor-Artvin Hopaspor: 0-1

Anadolu Üniversitesi-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar: 1-0

Muşspor-Karşıyaka: 1-1

Ergene Velimeşespor-Düzce Cam Düzcespor: 2-0

Bursaspor-Kırşehir Futbol SK: 4-0

Belediye Kütahyaspor-Kemerkent Bulvarspor: 1-2

Tokat Belediye Plevnespor-Kuşadasıspor: 3-0

Silifke Belediyespor-23 Elazığ FK: 1-0

2. Grup:

Adıyaman FK-Smart Holding AŞ Çayelispor: 0-3 (Hükmen)

Nevşehir Belediyespor-Tire 2021 FK: 0-2

Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri-Etimesgut SK: 4-0

Uşakspor-Onuksports Kelkit Hürriyet SK: 2-1

Fatsa Belediyespor-Silivrispor: 1-1

Balıkesirspor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 1-2

T. Metal 1963 Spor-Muğlaspor: 0-4

İnegöl Kafkasspor-Yurt Et Amasyaspor: 2-1

3. Grup:

Küçükçekmece Sinopspor-1923 Mustafakemalpaşaspor: 3-2

Pazarspor-52 Orduspor: 2-1

Viranşehir Belediyespor-Osmaniyespor: 2-0

Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor-Bayburt Özel İdarespor: 0-0

10 Numara Sportif Efeler 09 Spor-Yozgat Belediyesi Bozokspor: 1-0

Çankayaspor-Alanya 1221: 1-1

Aliağa Futbol AŞ-Çorluspor 1947: 1-0

Ayvalıkgücü Belediyespor-Karabük İdmanyurduspor: 2-0

4. Grup:

İzmir Çoruhlu FK-Kolibri Ağrı 1970 SK: 2-3

Niğde Belediyesispor-Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor: 4-2

Orduspor 1967-Kırıkkale FK: 1-2

Mardin 1969-Zonguldakspor: 2-0

Denizlispor-Sebat Gençlikspor: 1-2

Polatlı 1926-Solwie Enerji Erciyes 38: 3-1

Bursa Nilüfer Futbol SK-Büyükçekmece Tepecikspor: 1-2

7 Eylül Turgutlu 1984-Edirnespor: 0-2

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