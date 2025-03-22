TFF 3. Lig'de haftanın sonuçları

Futbolda TFF 3. Lig'in 25. haftası bugün oynanan müsabakalarla tamamlandı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup:
HG Hospital Kahramanmaraşspor-Artvin Hopaspor: 0-1
Anadolu Üniversitesi-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar: 1-0
Muşspor-Karşıyaka: 1-1
Ergene Velimeşespor-Düzce Cam Düzcespor: 2-0
Bursaspor-Kırşehir Futbol SK: 4-0
Belediye Kütahyaspor-Kemerkent Bulvarspor: 1-2
Tokat Belediye Plevnespor-Kuşadasıspor: 3-0
Silifke Belediyespor-23 Elazığ FK: 1-0
2. Grup:
Adıyaman FK-Smart Holding AŞ Çayelispor: 0-3 (Hükmen)
Nevşehir Belediyespor-Tire 2021 FK: 0-2
Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri-Etimesgut SK: 4-0
Uşakspor-Onuksports Kelkit Hürriyet SK: 2-1
Fatsa Belediyespor-Silivrispor: 1-1
Balıkesirspor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 1-2
T. Metal 1963 Spor-Muğlaspor: 0-4
İnegöl Kafkasspor-Yurt Et Amasyaspor: 2-1
3. Grup:
Küçükçekmece Sinopspor-1923 Mustafakemalpaşaspor: 3-2
Pazarspor-52 Orduspor: 2-1
Viranşehir Belediyespor-Osmaniyespor: 2-0
Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor-Bayburt Özel İdarespor: 0-0
10 Numara Sportif Efeler 09 Spor-Yozgat Belediyesi Bozokspor: 1-0
Çankayaspor-Alanya 1221: 1-1
Aliağa Futbol AŞ-Çorluspor 1947: 1-0
Ayvalıkgücü Belediyespor-Karabük İdmanyurduspor: 2-0
4. Grup:
İzmir Çoruhlu FK-Kolibri Ağrı 1970 SK: 2-3
Niğde Belediyesispor-Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor: 4-2
Orduspor 1967-Kırıkkale FK: 1-2
Mardin 1969-Zonguldakspor: 2-0
Denizlispor-Sebat Gençlikspor: 1-2
Polatlı 1926-Solwie Enerji Erciyes 38: 3-1
Bursa Nilüfer Futbol SK-Büyükçekmece Tepecikspor: 1-2
7 Eylül Turgutlu 1984-Edirnespor: 0-2
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup:
HG Hospital Kahramanmaraşspor-Artvin Hopaspor: 0-1
Anadolu Üniversitesi-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar: 1-0
Muşspor-Karşıyaka: 1-1
Ergene Velimeşespor-Düzce Cam Düzcespor: 2-0
Bursaspor-Kırşehir Futbol SK: 4-0
Belediye Kütahyaspor-Kemerkent Bulvarspor: 1-2
Tokat Belediye Plevnespor-Kuşadasıspor: 3-0
Silifke Belediyespor-23 Elazığ FK: 1-0
2. Grup:
Adıyaman FK-Smart Holding AŞ Çayelispor: 0-3 (Hükmen)
Nevşehir Belediyespor-Tire 2021 FK: 0-2
Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri-Etimesgut SK: 4-0
Uşakspor-Onuksports Kelkit Hürriyet SK: 2-1
Fatsa Belediyespor-Silivrispor: 1-1
Balıkesirspor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 1-2
T. Metal 1963 Spor-Muğlaspor: 0-4
İnegöl Kafkasspor-Yurt Et Amasyaspor: 2-1
3. Grup:
Küçükçekmece Sinopspor-1923 Mustafakemalpaşaspor: 3-2
Pazarspor-52 Orduspor: 2-1
Viranşehir Belediyespor-Osmaniyespor: 2-0
Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor-Bayburt Özel İdarespor: 0-0
10 Numara Sportif Efeler 09 Spor-Yozgat Belediyesi Bozokspor: 1-0
Çankayaspor-Alanya 1221: 1-1
Aliağa Futbol AŞ-Çorluspor 1947: 1-0
Ayvalıkgücü Belediyespor-Karabük İdmanyurduspor: 2-0
4. Grup:
İzmir Çoruhlu FK-Kolibri Ağrı 1970 SK: 2-3
Niğde Belediyesispor-Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor: 4-2
Orduspor 1967-Kırıkkale FK: 1-2
Mardin 1969-Zonguldakspor: 2-0
Denizlispor-Sebat Gençlikspor: 1-2
Polatlı 1926-Solwie Enerji Erciyes 38: 3-1
Bursa Nilüfer Futbol SK-Büyükçekmece Tepecikspor: 1-2
7 Eylül Turgutlu 1984-Edirnespor: 0-2