TFF 3. Lig'de 18. hafta tamamlandı

TFF 3. Lig'in 18. haftası, bugün yapılan maçlarla sona erdi.
Karşılaşmaların sonuçları şöyle:
1. Grup
Artvin Hopaspor-Malatya Arguvanspor: 3-0
52 Orduspor FK-Mardin 1969: 2-1
Talasgücü Belediyespor-Ayvalıkgücü Belediyespor: 0-3
Karabük İdmanyurdu-Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 1-0
İnegöl Kafkasspor-Aliağa Futbol: 1-1
Edirnespor-Kırıkkalegücü Futbol: 3-0
2. Grup
Kemerkent Bulvarspor-Hacettepe 1945: 0-0
Kelkit Hürriyetspor-Amber Çay Eynesil Belediyespor: 0-1
Anadolu Üniversitesi-Amasyaspor FK: 2-0
3Gen Holding Elazığspor-Turgutluspor: 2-1
3. Grup
Sivas Dört Eylül-Fatsa Belediyespor: 0-0
Osmaniyespor FK-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar: 2-2
Karaköprü Belediyespor-Büyükçekmece Tepecikspor: 1-1
Bayburt Özel İdare-Merkür Jet Erbaaspor: 1-1
Karatay Termal 1922 Konyaspor-Darıca Gençlerbirliği: 0-1
Belediye Kütahyaspor-Onvo Ağrı 1970: 1-3
4. Grup
Bergama Sportif Faaliyetler-23 Elazığ FK: 3-0
Tokat Belediye Plevnespor-Muş 1984 Muşspor: 2-2
Bitexen Adana 1954-Armoni Alanya Kestelspor: 0-3
Sebat Gençlikspor-Orduspor 1967: 2-2
Güneş Holding Çankayaspor-Siirt İl Özel İdaresi: 0-0
Balıkesirspor-Nevşehir Belediyespor: 2-0
Ligde 18. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
1. Grup:
2. Grup:
3. Grup:
Not: Sivas Dört Eylül'ün 3 puanı silinmiştir.
4. Grup:
Karşılaşmaların sonuçları şöyle:
1. Grup
Artvin Hopaspor-Malatya Arguvanspor: 3-0
52 Orduspor FK-Mardin 1969: 2-1
Talasgücü Belediyespor-Ayvalıkgücü Belediyespor: 0-3
Karabük İdmanyurdu-Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 1-0
İnegöl Kafkasspor-Aliağa Futbol: 1-1
Edirnespor-Kırıkkalegücü Futbol: 3-0
2. Grup
Kemerkent Bulvarspor-Hacettepe 1945: 0-0
Kelkit Hürriyetspor-Amber Çay Eynesil Belediyespor: 0-1
Anadolu Üniversitesi-Amasyaspor FK: 2-0
3Gen Holding Elazığspor-Turgutluspor: 2-1
3. Grup
Sivas Dört Eylül-Fatsa Belediyespor: 0-0
Osmaniyespor FK-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar: 2-2
Karaköprü Belediyespor-Büyükçekmece Tepecikspor: 1-1
Bayburt Özel İdare-Merkür Jet Erbaaspor: 1-1
Karatay Termal 1922 Konyaspor-Darıca Gençlerbirliği: 0-1
Belediye Kütahyaspor-Onvo Ağrı 1970: 1-3
4. Grup
Bergama Sportif Faaliyetler-23 Elazığ FK: 3-0
Tokat Belediye Plevnespor-Muş 1984 Muşspor: 2-2
Bitexen Adana 1954-Armoni Alanya Kestelspor: 0-3
Sebat Gençlikspor-Orduspor 1967: 2-2
Güneş Holding Çankayaspor-Siirt İl Özel İdaresi: 0-0
Balıkesirspor-Nevşehir Belediyespor: 2-0
Ligde 18. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
1. Grup:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.KEPEZSPOR
|16
|12
|3
|1
|33
|8
|25
|39
|2.ALİAĞA FUTBOL
|17
|10
|7
|0
|27
|8
|19
|37
|3.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR
|17
|9
|5
|3
|19
|10
|9
|32
|4.52 ORDUSPOR
|17
|8
|5
|4
|19
|13
|6
|29
|5.EDİRNESPOR
|17
|8
|4
|5
|28
|15
|13
|28
|6.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR
|17
|7
|5
|5
|26
|16
|10
|26
|7.İNEGÖL KAFKASSPOR
|17
|7
|5
|5
|18
|17
|1
|26
|8.MARDİN 1969 SPOR
|17
|6
|3
|8
|19
|17
|2
|21
|9.KARABÜK İDMANYURDU
|17
|6
|3
|8
|13
|24
|-11
|21
|10.ARTVİN HOPASPOR
|16
|5
|5
|6
|18
|15
|3
|20
|11.KIRIKKALEGÜCÜ FUTBOL
|16
|5
|4
|7
|10
|17
|-7
|19
|12.TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR
|17
|6
|1
|10
|19
|27
|-8
|19
|13.GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER
|17
|2
|8
|7
|10
|25
|-15
|14
|14.MALATYA ARGUVANSPOR
|17
|2
|3
|12
|8
|25
|-17
|9
|15.TARSUS İDMANYURDU
|17
|1
|3
|13
|9
|39
|-30
|6
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.TPAO BATMAN PETROLSPOR
|16
|11
|4
|1
|28
|7
|21
|37
|2.KARŞIYAKA
|17
|11
|2
|4
|34
|19
|15
|35
|3.TURGUTLUSPOR
|17
|10
|3
|4
|25
|17
|8
|33
|4.3GEN HOLDİNG ELAZIĞSPOR
|17
|8
|7
|2
|19
|10
|9
|31
|5.EFELER 09 SPOR
|17
|9
|4
|4
|26
|21
|5
|31
|6.ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
|17
|7
|4
|6
|21
|20
|1
|25
|7.SİLİFKE BELEDİYE SPOR
|17
|7
|2
|8
|19
|22
|-3
|23
|8.AMBER ÇAY EYNESİL BELEDİYESPOR
|17
|7
|1
|9
|15
|23
|-8
|22
|9.PAZARSPOR
|17
|6
|2
|9
|19
|21
|-2
|20
|10.KELKİT HÜRRİYETSPOR
|17
|6
|2
|9
|20
|24
|-4
|20
|11.ERGENE VELİMEŞESPOR
|16
|5
|2
|9
|16
|23
|-7
|17
|12.AMASYASPOR
|17
|4
|5
|8
|16
|25
|-9
|17
|13.KEMERKENT BULVARSPOR
|16
|3
|6
|7
|12
|17
|-5
|15
|14.HACETTEPE 1945
|17
|4
|3
|10
|16
|24
|-8
|15
|15.SAPANCA GENÇLİKSPOR
|17
|3
|3
|11
|22
|35
|-13
|12
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR
|17
|13
|3
|1
|36
|15
|21
|42
|2.MERKÜR JET ERBAASPOR
|17
|8
|8
|1
|32
|12
|20
|32
|3.KUŞADASISPOR
|17
|8
|7
|2
|25
|17
|8
|31
|4.SİLİVRİSPOR
|17
|8
|6
|3
|25
|16
|9
|30
|5.BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR
|17
|8
|4
|5
|32
|20
|12
|28
|6.BELEDİYE KÜTAHYASPOR
|17
|7
|6
|4
|27
|16
|11
|27
|7.FATSA BELEDİYESPOR
|17
|6
|8
|3
|16
|14
|2
|26
|8.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR
|17
|6
|7
|4
|17
|12
|5
|25
|9.OSMANİYESPOR FK
|17
|6
|4
|7
|21
|19
|2
|22
|10.ONVO AĞRI 1970
|16
|6
|4
|6
|21
|20
|1
|22
|11.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ
|17
|3
|6
|8
|10
|19
|-9
|15
|12.AKHİSARSPOR
|16
|3
|2
|11
|11
|40
|-29
|11
|13.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR
|17
|2
|3
|12
|8
|22
|-14
|9
|14.SİVAS DÖRT EYLÜL
|16
|3
|3
|10
|12
|29
|-17
|9
|15.BAYBURT ÖZEL İDARESPOR
|17
|1
|5
|11
|6
|28
|-22
|8
4. Grup:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BITEXEN ADANA 1954 FK
|17
|13
|2
|2
|40
|14
|26
|41
|2.MUŞ 1984 MUŞSPOR
|17
|9
|4
|4
|26
|18
|8
|31
|3.ARMONİ ALANYA KESTELSPOR
|17
|8
|6
|3
|26
|16
|10
|30
|4.SEBAT GENÇLİKSPOR
|17
|9
|3
|5
|29
|20
|9
|30
|5.BURSA YILDIRIMSPOR
|16
|7
|5
|4
|28
|22
|6
|26
|6.ORDUSPOR 1967
|17
|6
|6
|5
|34
|19
|15
|24
|7.TOKAT BELEDİYE PLEVNESPOR
|17
|6
|5
|6
|17
|21
|-4
|23
|8.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ
|16
|5
|6
|5
|14
|15
|-1
|21
|9.BALIKESİRSPOR
|17
|4
|8
|5
|15
|20
|-5
|20
|10.GÜNEŞ HOLDİNG ÇANKAYASPOR
|17
|4
|7
|6
|17
|26
|-9
|19
|11.BERGAMA SPORTİF FAALİYETLER
|17
|4
|5
|8
|23
|27
|-4
|17
|12.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR
|17
|4
|4
|9
|10
|20
|-10
|16
|13.İDAŞ ÇATALCASPOR
|17
|2
|9
|6
|14
|23
|-9
|15
|14.SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR
|16
|4
|2
|10
|18
|35
|-17
|14
|15.23 ELAZIĞ FK
|17
|3
|4
|10
|17
|32
|-15
|13