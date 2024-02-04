TFF 3. Lig'de 18. hafta tamamlandı

TFF 3. Lig'de 18. hafta maçları tamamlandı. İşte gruplarda görünüm...

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
TFF 3. Lig'de 18. hafta tamamlandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Şubat 2024 17:11
TFF 3. Lig'in 18. haftası, bugün yapılan maçlarla sona erdi.

Karşılaşmaların sonuçları şöyle:

1. Grup

Artvin Hopaspor-Malatya Arguvanspor: 3-0

52 Orduspor FK-Mardin 1969: 2-1

Talasgücü Belediyespor-Ayvalıkgücü Belediyespor: 0-3

Karabük İdmanyurdu-Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 1-0

İnegöl Kafkasspor-Aliağa Futbol: 1-1

Edirnespor-Kırıkkalegücü Futbol: 3-0

2. Grup

Kemerkent Bulvarspor-Hacettepe 1945: 0-0

Kelkit Hürriyetspor-Amber Çay Eynesil Belediyespor: 0-1

Anadolu Üniversitesi-Amasyaspor FK: 2-0

3Gen Holding Elazığspor-Turgutluspor: 2-1

3. Grup

Sivas Dört Eylül-Fatsa Belediyespor: 0-0

Osmaniyespor FK-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar: 2-2

Karaköprü Belediyespor-Büyükçekmece Tepecikspor: 1-1

Bayburt Özel İdare-Merkür Jet Erbaaspor: 1-1

Karatay Termal 1922 Konyaspor-Darıca Gençlerbirliği: 0-1

Belediye Kütahyaspor-Onvo Ağrı 1970: 1-3

4. Grup

Bergama Sportif Faaliyetler-23 Elazığ FK: 3-0

Tokat Belediye Plevnespor-Muş 1984 Muşspor: 2-2

Bitexen Adana 1954-Armoni Alanya Kestelspor: 0-3

Sebat Gençlikspor-Orduspor 1967: 2-2

Güneş Holding Çankayaspor-Siirt İl Özel İdaresi: 0-0

Balıkesirspor-Nevşehir Belediyespor: 2-0

Ligde 18. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

1. Grup:

TAKIM O G B M A Y AV P
1.KEPEZSPOR 16 12 3 1 33 8 25 39
2.ALİAĞA FUTBOL 17 10 7 0 27 8 19 37
3.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR 17 9 5 3 19 10 9 32
4.52 ORDUSPOR 17 8 5 4 19 13 6 29
5.EDİRNESPOR 17 8 4 5 28 15 13 28
6.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR 17 7 5 5 26 16 10 26
7.İNEGÖL KAFKASSPOR 17 7 5 5 18 17 1 26
8.MARDİN 1969 SPOR 17 6 3 8 19 17 2 21
9.KARABÜK İDMANYURDU 17 6 3 8 13 24 -11 21
10.ARTVİN HOPASPOR 16 5 5 6 18 15 3 20
11.KIRIKKALEGÜCÜ FUTBOL 16 5 4 7 10 17 -7 19
12.TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR 17 6 1 10 19 27 -8 19
13.GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER 17 2 8 7 10 25 -15 14
14.MALATYA ARGUVANSPOR 17 2 3 12 8 25 -17 9
15.TARSUS İDMANYURDU 17 1 3 13 9 39 -30 6
2. Grup:

TAKIM O G B M A Y AV P
1.TPAO BATMAN PETROLSPOR 16 11 4 1 28 7 21 37
2.KARŞIYAKA 17 11 2 4 34 19 15 35
3.TURGUTLUSPOR 17 10 3 4 25 17 8 33
4.3GEN HOLDİNG ELAZIĞSPOR 17 8 7 2 19 10 9 31
5.EFELER 09 SPOR 17 9 4 4 26 21 5 31
6.ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 17 7 4 6 21 20 1 25
7.SİLİFKE BELEDİYE SPOR 17 7 2 8 19 22 -3 23
8.AMBER ÇAY EYNESİL BELEDİYESPOR 17 7 1 9 15 23 -8 22
9.PAZARSPOR 17 6 2 9 19 21 -2 20
10.KELKİT HÜRRİYETSPOR 17 6 2 9 20 24 -4 20
11.ERGENE VELİMEŞESPOR 16 5 2 9 16 23 -7 17
12.AMASYASPOR 17 4 5 8 16 25 -9 17
13.KEMERKENT BULVARSPOR 16 3 6 7 12 17 -5 15
14.HACETTEPE 1945 17 4 3 10 16 24 -8 15
15.SAPANCA GENÇLİKSPOR 17 3 3 11 22 35 -13 12
3. Grup:

TAKIM O G B M A Y AV P
1.KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR 17 13 3 1 36 15 21 42
2.MERKÜR JET ERBAASPOR 17 8 8 1 32 12 20 32
3.KUŞADASISPOR 17 8 7 2 25 17 8 31
4.SİLİVRİSPOR 17 8 6 3 25 16 9 30
5.BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR 17 8 4 5 32 20 12 28
6.BELEDİYE KÜTAHYASPOR 17 7 6 4 27 16 11 27
7.FATSA BELEDİYESPOR 17 6 8 3 16 14 2 26
8.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR 17 6 7 4 17 12 5 25
9.OSMANİYESPOR FK 17 6 4 7 21 19 2 22
10.ONVO AĞRI 1970 16 6 4 6 21 20 1 22
11.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ 17 3 6 8 10 19 -9 15
12.AKHİSARSPOR 16 3 2 11 11 40 -29 11
13.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR 17 2 3 12 8 22 -14 9
14.SİVAS DÖRT EYLÜL 16 3 3 10 12 29 -17 9
15.BAYBURT ÖZEL İDARESPOR 17 1 5 11 6 28 -22 8
Not: Sivas Dört Eylül'ün 3 puanı silinmiştir.

4. Grup:

TAKIM O G B M A Y AV P
1.BITEXEN ADANA 1954 FK 17 13 2 2 40 14 26 41
2.MUŞ 1984 MUŞSPOR 17 9 4 4 26 18 8 31
3.ARMONİ ALANYA KESTELSPOR 17 8 6 3 26 16 10 30
4.SEBAT GENÇLİKSPOR 17 9 3 5 29 20 9 30
5.BURSA YILDIRIMSPOR 16 7 5 4 28 22 6 26
6.ORDUSPOR 1967 17 6 6 5 34 19 15 24
7.TOKAT BELEDİYE PLEVNESPOR 17 6 5 6 17 21 -4 23
8.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ 16 5 6 5 14 15 -1 21
9.BALIKESİRSPOR 17 4 8 5 15 20 -5 20
10.GÜNEŞ HOLDİNG ÇANKAYASPOR 17 4 7 6 17 26 -9 19
11.BERGAMA SPORTİF FAALİYETLER 17 4 5 8 23 27 -4 17
12.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR 17 4 4 9 10 20 -10 16
13.İDAŞ ÇATALCASPOR 17 2 9 6 14 23 -9 15
14.SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR 16 4 2 10 18 35 -17 14
15.23 ELAZIĞ FK 17 3 4 10 17 32 -15 13
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
EN ÇOK YORUMLANANLAR

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery