TFF 3. Lig 2. Grup'ta 22. hafta maçları ertelendi

TFF 3. Lig 2. Grup'ta 29 Ocak Cumartesi günü oynanması gereken 22. hafta karşılaşmaları ileri bir tarihe ertelendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
TFF 3. Lig 2. Grup'ta 22. hafta maçları ertelendi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Ocak 2022 22:38
TFF 3. Lig 2. Grup'ta 29 Ocak Cumartesi günü oynanması gereken 22. hafta karşılaşmaları olumsuz hava şartları nedeniyle ertelendi.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'de devam eden olumsuz hava koşulları, elverişsiz saha şartları ve ulaşımda yaşanması muhtemel aksamalarla birlikte hafta içi 2 Şubat'ta oynanacak 23. hafta maçları da dikkate alınarak, TFF 3. Lig 2. Grup'ta 29 Ocak Cumartesi günü oynanacak 22. hafta müsabakalarının tamamının ertelendiği bildirildi.

Maçların oynanacağı tarihin ayrıca ilan edileceği kaydedildi.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.