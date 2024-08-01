TFF 2. ve 3. Lig kulüp başkanlarından, Hacıosmanoğlu'na ziyaret

2024-2025 Sezonu TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig Fikstür Çekimi için Riva'da bulunan TFF 2. Lig ile TFF 3. Lig kulüplerinin başkanları ve temsilcileri, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Haber; AA, Fotoğraf; TFF
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TFF 2. ve 3. Lig kulüp başkanlarından, Hacıosmanoğlu'na ziyaret
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01 Ağustos 2024 19:52
 TFF 2. ve 3. Lig kulüplerinin başkan ve temsilcileri, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede, TFF 2. ve 3. Lig kulüplerinin başkanları ile temsilcileri, TFF Başkanlığına seçilen Hacıosmanoğlu'nu tebrik ederek yeni görevinde kendisine başarılar diledi.

Ziyarete gelen kulüp başkanlarına ve temsilcilerine teşekkür eden TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, yeni sezon başarı dileklerini iletti.

 
 
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