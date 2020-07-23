TFF 2. Lig'de play-off finalistleri belli olacak

TFF 2. Lig play-off yarı final maçları, cuma günü oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya'da oynanacak yarı final maçlarında rakiplerine üstünlük sağlayacak takımlar, finale yükselecek.
TFF 2. Lig'de play-off yarı final maçlarının programı şöyle:
20.00 Ankara Demirspor-Tuzlaspor (Calista Sports Center)
22.00 Manisa FK-Sancaktepe FK (Titanic Mardan)
Yarı finali geçecek takımlar, 28 Temmuz Salı günü saat 21.00'de Antalya Stadı'nda final maçında karşı karşıya gelecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya'da oynanacak yarı final maçlarında rakiplerine üstünlük sağlayacak takımlar, finale yükselecek.
TFF 2. Lig'de play-off yarı final maçlarının programı şöyle:
20.00 Ankara Demirspor-Tuzlaspor (Calista Sports Center)
22.00 Manisa FK-Sancaktepe FK (Titanic Mardan)
Yarı finali geçecek takımlar, 28 Temmuz Salı günü saat 21.00'de Antalya Stadı'nda final maçında karşı karşıya gelecek.