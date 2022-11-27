TFF 2. Lig toplu sonuçlar

TFF 2. Lig'de 16. hafta müsabakaları tamamlandı.
Gruplarda bugün yapılan maçların sonuçları şöyle:
Beyaz Grup:
Bayburt Özel İdare-Esenler Erokspor: 0-7
İnegölspor-Amed Sportif Faaliyetler: 0-2
Anagold 24Erzincanspor-Sivas Belediyespor: 1-1
Isparta 32 Spor-Hes İlaç Afyonspor: 0-0
Şanlıurfaspor-Eşin Group Nazilli Belediyespor: 1-0
Tarsus İdmanyurdu-Ankaraspor: 1-2
Kırmızı Grup:
1461 Trabzon FK-Baynet İnşaat Balıkesirspor: 2-1
Adıyaman FK-Uşakspor: 1-0
Zonguldak Kömürspor-Bucaspor 1928: 1-1
Bitexen Vanspor-Sarıyer: 1-1
İskenderunspor-Serik Belediyespor: 1-1
Diyarbekirspor-Kırşehir FK: 0-0
Fethiyespor-Pazarspor: 1-0
Weecoins Kırklarelispor-GMG Kastamonuspor: 3-0
TFF 2. Lig'de 16. hafta maçlarının ardından gruplarda puan durumları şöyle:
Beyaz Grup
Kırmızı Grup
Gruplarda bugün yapılan maçların sonuçları şöyle:
Beyaz Grup:
Bayburt Özel İdare-Esenler Erokspor: 0-7
İnegölspor-Amed Sportif Faaliyetler: 0-2
Anagold 24Erzincanspor-Sivas Belediyespor: 1-1
Isparta 32 Spor-Hes İlaç Afyonspor: 0-0
Şanlıurfaspor-Eşin Group Nazilli Belediyespor: 1-0
Tarsus İdmanyurdu-Ankaraspor: 1-2
Kırmızı Grup:
1461 Trabzon FK-Baynet İnşaat Balıkesirspor: 2-1
Adıyaman FK-Uşakspor: 1-0
Zonguldak Kömürspor-Bucaspor 1928: 1-1
Bitexen Vanspor-Sarıyer: 1-1
İskenderunspor-Serik Belediyespor: 1-1
Diyarbekirspor-Kırşehir FK: 0-0
Fethiyespor-Pazarspor: 1-0
Weecoins Kırklarelispor-GMG Kastamonuspor: 3-0
TFF 2. Lig'de 16. hafta maçlarının ardından gruplarda puan durumları şöyle:
Beyaz Grup
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|15
|8
|6
|1
|23
|9
|14
|30
|2.ŞANLIURFASPOR
|15
|8
|6
|1
|22
|10
|12
|30
|3.ESENLER EROKSPOR
|15
|9
|2
|4
|34
|15
|19
|29
|4.ÇORUM FK
|14
|8
|2
|4
|22
|12
|10
|26
|5.KUZEY MARMARA AŞ ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR
|15
|6
|6
|3
|16
|12
|4
|24
|6.ANKARASPOR
|15
|6
|6
|3
|19
|18
|1
|24
|7.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|15
|6
|5
|4
|17
|14
|3
|23
|8.DÜZCE CAM DÜZCESPOR
|14
|6
|4
|4
|20
|15
|5
|22
|9.BATMAN PETROLSPOR
|15
|6
|4
|5
|17
|16
|1
|22
|10.HES İLAÇ AFYONSPOR
|15
|6
|4
|5
|17
|17
|0
|22
|11.SOMASPOR
|15
|6
|3
|6
|21
|15
|6
|21
|12.MENEMEN FK
|15
|6
|3
|6
|19
|22
|-3
|21
|13.TARSUS İDMAN YURDU
|16
|3
|9
|4
|15
|17
|-2
|18
|14.ISPARTA 32 SPOR
|15
|4
|5
|6
|11
|14
|-3
|17
|15.EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR
|16
|4
|5
|7
|20
|25
|-5
|17
|16.BURSASPOR
|15
|4
|3
|8
|15
|21
|-6
|15
|17.İNEGÖLSPOR
|15
|4
|1
|10
|16
|23
|-7
|13
|18.BAYBURT ÖZEL İDARE
|16
|2
|2
|12
|7
|34
|-27
|8
|19.SİVAS BELEDİYESPOR
|15
|1
|4
|10
|9
|31
|-22
|7
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BUCASPOR 1928
|16
|10
|5
|1
|28
|9
|19
|35
|2.KOCAELİSPOR
|16
|10
|5
|1
|32
|17
|15
|35
|3.İSKENDERUNSPOR
|16
|10
|4
|2
|24
|12
|12
|34
|4.TECO KARACABEY BELEDİYESPOR
|16
|8
|6
|2
|23
|13
|10
|30
|5.1461 TRABZON FK
|16
|8
|5
|3
|18
|10
|8
|29
|6.ANKARA DEMİRSPOR
|16
|7
|6
|3
|23
|9
|14
|27
|7.WEECOINS KIRKLARELİSPOR
|16
|6
|7
|3
|18
|13
|5
|25
|8.BITEXEN VANSPOR
|16
|6
|6
|4
|19
|17
|2
|24
|9.SERİK BELEDİYESPOR
|16
|6
|6
|4
|21
|20
|1
|24
|10.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|16
|7
|3
|6
|17
|19
|-2
|24
|11.FETHİYESPOR
|16
|5
|3
|8
|19
|26
|-7
|18
|12.ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|16
|4
|5
|7
|19
|21
|-2
|17
|13.SARIYER
|16
|3
|8
|5
|18
|23
|-5
|17
|14.GMG KASTAMONUSPOR
|16
|4
|5
|7
|15
|22
|-7
|17
|15.ADIYAMAN FK
|16
|3
|6
|7
|14
|22
|-8
|15
|16.BAYNET İNŞAAT BALIKESİRSPOR
|16
|4
|3
|9
|12
|21
|-9
|15
|17.KIRŞEHİR FK
|16
|2
|7
|7
|13
|20
|-7
|13
|18.UŞAKSPOR
|16
|3
|4
|9
|10
|22
|-12
|13
|19.DİYARBEKİRSPOR
|16
|1
|6
|9
|13
|25
|-12
|9
|20.PAZARSPOR
|16
|1
|4
|11
|10
|25
|-15
|7
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