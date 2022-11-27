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TFF 2. Lig toplu sonuçlar

TFF 2. Lig'de 16. hafta maçları tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TFF 2. Lig toplu sonuçlar
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27 Kasım 2022 17:29
TFF 2. Lig'de 16. hafta müsabakaları tamamlandı.

Gruplarda bugün yapılan maçların sonuçları şöyle:

Beyaz Grup:

Bayburt Özel İdare-Esenler Erokspor: 0-7

İnegölspor-Amed Sportif Faaliyetler: 0-2

Anagold 24Erzincanspor-Sivas Belediyespor: 1-1

Isparta 32 Spor-Hes İlaç Afyonspor: 0-0

Şanlıurfaspor-Eşin Group Nazilli Belediyespor: 1-0

Tarsus İdmanyurdu-Ankaraspor: 1-2

Kırmızı Grup:

1461 Trabzon FK-Baynet İnşaat Balıkesirspor: 2-1

Adıyaman FK-Uşakspor: 1-0

Zonguldak Kömürspor-Bucaspor 1928: 1-1

Bitexen Vanspor-Sarıyer: 1-1

İskenderunspor-Serik Belediyespor: 1-1

Diyarbekirspor-Kırşehir FK: 0-0

Fethiyespor-Pazarspor: 1-0

Weecoins Kırklarelispor-GMG Kastamonuspor: 3-0

TFF 2. Lig'de 16. hafta maçlarının ardından gruplarda puan durumları şöyle:

Beyaz Grup

TAKIM O G B M A Y AV P
1.AMED SPORTİF FAALİYETLER 15 8 6 1 23 9 14 30
2.ŞANLIURFASPOR 15 8 6 1 22 10 12 30
3.ESENLER EROKSPOR 15 9 2 4 34 15 19 29
4.ÇORUM FK 14 8 2 4 22 12 10 26
5.KUZEY MARMARA AŞ ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR 15 6 6 3 16 12 4 24
6.ANKARASPOR 15 6 6 3 19 18 1 24
7.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 15 6 5 4 17 14 3 23
8.DÜZCE CAM DÜZCESPOR 14 6 4 4 20 15 5 22
9.BATMAN PETROLSPOR 15 6 4 5 17 16 1 22
10.HES İLAÇ AFYONSPOR 15 6 4 5 17 17 0 22
11.SOMASPOR 15 6 3 6 21 15 6 21
12.MENEMEN FK 15 6 3 6 19 22 -3 21
13.TARSUS İDMAN YURDU 16 3 9 4 15 17 -2 18
14.ISPARTA 32 SPOR 15 4 5 6 11 14 -3 17
15.EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR 16 4 5 7 20 25 -5 17
16.BURSASPOR 15 4 3 8 15 21 -6 15
17.İNEGÖLSPOR 15 4 1 10 16 23 -7 13
18.BAYBURT ÖZEL İDARE 16 2 2 12 7 34 -27 8
19.SİVAS BELEDİYESPOR 15 1 4 10 9 31 -22 7
 Kırmızı Grup

TAKIM O G B M A Y AV P
1.BUCASPOR 1928 16 10 5 1 28 9 19 35
2.KOCAELİSPOR 16 10 5 1 32 17 15 35
3.İSKENDERUNSPOR 16 10 4 2 24 12 12 34
4.TECO KARACABEY BELEDİYESPOR 16 8 6 2 23 13 10 30
5.1461 TRABZON FK 16 8 5 3 18 10 8 29
6.ANKARA DEMİRSPOR 16 7 6 3 23 9 14 27
7.WEECOINS KIRKLARELİSPOR 16 6 7 3 18 13 5 25
8.BITEXEN VANSPOR 16 6 6 4 19 17 2 24
9.SERİK BELEDİYESPOR 16 6 6 4 21 20 1 24
10.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 16 7 3 6 17 19 -2 24
11.FETHİYESPOR 16 5 3 8 19 26 -7 18
12.ETİMESGUT BELEDİYESPOR 16 4 5 7 19 21 -2 17
13.SARIYER 16 3 8 5 18 23 -5 17
14.GMG KASTAMONUSPOR 16 4 5 7 15 22 -7 17
15.ADIYAMAN FK 16 3 6 7 14 22 -8 15
16.BAYNET İNŞAAT BALIKESİRSPOR 16 4 3 9 12 21 -9 15
17.KIRŞEHİR FK 16 2 7 7 13 20 -7 13
18.UŞAKSPOR 16 3 4 9 10 22 -12 13
19.DİYARBEKİRSPOR 16 1 6 9 13 25 -12 9
20.PAZARSPOR 16 1 4 11 10 25 -15 7
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