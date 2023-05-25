TFF 2. Lig'de play-off 2.turu eşleşmeleri belli oldu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup play-off birinci tur mücadelesinde normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan maçta Bitexen Vanspor'a penaltı atışlarında 5-4 üstünlük kuran 1461 Trabzon FK, ikinci tura yükseldi.



Ortahisar Yavuz Selim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı ve normal süresi 1-1'lik eşitlikle sona erdi.



Uzatma bölümünde de gol olmayınca müsabakanın sonucu seri penaltı atışlarıyla belirlendi.



Penaltılarda rakibine 5-4 üstünlük kuran ev sahibi takım, bir üst tura adını yazdırdı.



İSKENDERUNSPOR İLE EŞLEŞTİ



TFF 2. Lig Kırmızı Grup play-off birinci turunun diğer mücadelesinde normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 tamamlanan maçta seri penaltı atışları sonucunda Ankara Demirspor'a 4-2 üstünlük kuran İskenderunspor, ikinci tura yükseldi.



Pendik Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını İskenderunspor 2-1 önde tamamlarken, Ankara Demirspor ikinci yarıda beraberliği yakaladı ve normal süre 2-2 tamamlandı.



Uzatma bölümlerinde de her iki takım birbirine üstünlük sağlayamayınca maçın galibi seri penaltı atışlarıyla belirlendi.



Penaltı atışları sonucunda rakibine 4-2 üstünlük sağlayan İskenderunspor, adını bir üst tura yazdırdı.



İskenderunspor, ikinci turda 1461 Trabzon FK ile karşılaşacak.



ERZİNCAN İLE EROKSPOR EŞLEŞTİ



TFF 2. Lig Beyaz Grup play-off birinci turunda iki müsabaka yapıldı.



Tek maç eleme usulüne göre oynanan maçlarda Esenler Erokspor ile Ankaraspor, Amed Sportif Faaliyetler ile de Anagold 24Erzincanspor karşı karşıya geldi.



Konuk ettiği Ankaraspor'u 4-2 yenen Esenler Erokspor ile deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'i 1-0 mağlup eden Anagold 24Erzincanspor, bir üst tura adını yazdırdı.



İki takım, üst turda birbirine rakip oldu.



PROGRAM AÇIKLANDI



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, çift maç eleme usulüne göre oynanacak eşleşmelerde program şöyle:



30 Mayıs Salı:



Beyaz Grup



20.00 Anagold 24Erzincanspor-Esenler Erokspor (Erzincan 13 Şubat Şehir)



Kırmızı Grup



15.30 1461 Trabzon FK-İskenderunspor (Ortahisar Yavuz Selim)



3 Haziran Cumartesi:



Beyaz Grup



20.00 Esenler Erokspor-Anagold 24Erzincanspor (Esenler Erokspor)



Kırmızı Grup



17.00 İskenderunspor-1461 Trabzon FK (Pendik)



