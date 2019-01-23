Tetteh transferinde rakamlar ortaya çıktı

Teknik direktör Fatih Terim ve taraftarların uzun süredir beklediği forvet transferini bitirmek için son düzlüğe giren Galatasaray'da Sparta Prag forması giyen Benjamin Tetteh için yapılan görüşmelerin detayları ortaya çıktı.Sarı-Kırmızılı kulübün yürüttüğü görüşmeler oldukça yoğun geçiyor. Bugün Sparta Prag yetkilileri ile masaya oturan yöneticiler, Tetteh'i sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiralamak istediklerini iletirken, kiralama ücreti olarak 1.5 milyon Euro, bonservis bedeli olarak ise 6 milyon Euro önerdi.Ancak başta Cenk Tosun'un da forma giydiği Premier Lig ekibi Everton olmak üzere birçok takımın radarında olan 21 yaşındaki golcü için tok satıcı rolü oynayan Sparta Prag yönetimi "10 milyon Euro'yu verin, alın" restini çekti. Tetteh'in Sparta Prag'dan kesin olarak ayrılmak istediği belirtilirken Galatasaray'a da oldukça sıcak baktığı kaydedildi.Geçtiğimiz gün Sparta Prag'ın oynadığı maçta sakatlık geçirip oyundan çıkan golcü futbolcunun çok ciddi bir sakatlığı olmamasına rağmen kendini riske atmamak için kenara geldiği bildirildi.