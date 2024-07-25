Tete, Panathinaikos ile anlaştı! UEFA'ya bildirildi

Yunan ekibi Panathinaikos, Tete transferi için Galatasaray ile anlaşmaya vardı. Brezilyalı oyuncu, UEFA kadrosuna dahil edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Tete, Panathinaikos ile anlaştı! UEFA'ya bildirildi
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25 Temmuz 2024 10:44
Son güncelleme 25 Temmuz 2024 11:14
Yunan ekibi Panathinaikos, Tete transferi için Galatasaray ile anlaştı. Panathinaikos, 'büyük transfer' olarak gördüğü Tete'yi kadrosuna katmak için Galatasaray ile el sıkıştı.

Panathinaikos, Galatasaray ile pazarlıkları tamamlamasının ardından Tete ile de anlaşmaya vardığı ve Brezilyalı oyuncunun kısa süre içinde resmi imzayı atacağı bilgisine ulaşıldı.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Öte yandan Yunan basınından Sport24'ün haberine göre; Panathinaikos, Tete transferi için Galatasaray'a 3 milyon euro'nun üzerinde bir bonservis bedeli ödeyecek.

Haberde, Tete'nin Panathinaikos'tan alacağı maaşın Yunanistan'daki en yüksek futbolcu  maaşlarından biri olacağı kaydedildi.


UEFA KADROSUNA DAHİL EDİLDİ!

Öte yandan UEFA Avrupa Ligi'nde yer alan ve 2. Eleme Turu'nda Bulgaristan'ın Botev Plovdiv takımı ile karşılaşacak Panathinaikos, Tete'yi UEFA kadrosuna dahil etti.

Panathinaikos, Tete'yi 10 numaralı forma ile UEFA kadrosuna ekledi.

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