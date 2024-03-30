Tete: 'Hayalim şampiyonluk'

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Tete, kulüp hesabına açıklamalarda bulundu.
İdolünün Pele olduğunu söyleyen Tete, "En büyük hayalin ne?" sorusunun ardından, "Şu anda en büyük hayalim Galatasaray ile şampiyon olmak" cevabını verdi.
Galatasaray'da bu sezon 39 maçta süre bulan 24 yaşındaki futbolcu, 3 gol attı ve 6 asist yaptı.
İdolünün Pele olduğunu söyleyen Tete, "En büyük hayalin ne?" sorusunun ardından, "Şu anda en büyük hayalim Galatasaray ile şampiyon olmak" cevabını verdi.
Galatasaray'da bu sezon 39 maçta süre bulan 24 yaşındaki futbolcu, 3 gol attı ve 6 asist yaptı.