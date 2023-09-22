Tete'den Kamil Grabara'ya cevap; 'Berbatsın!'

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile oynadığı maçın ardından paylaşım yapan kaleci Kamil Grabara'ya sarı-kırmızılı takımdan cevap geldi.
Polonyalı kaleci, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bu b*k çukurundan üç puanla ayrılmayı hak etmiştik ama hayat bu, devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Galatasaray taraftarının tepisi üzerine Grabara, ifadesini "Bu b.oktan maçtan" olarak değiştirdi.
Kopenhag kalecisi Kamil Grabara'nın yaptığı tahrik edici paylaşıma Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncusu Tete, TNT Sports Brasil Instagram hesabına yorum yaptı ve karşılık verdi.
Kopenhag maçının adamı seçilen Tete "Takımını tanımıyorum bile. Ondan ağlara giden topu çıkarmasını istedim. Berbat bir kaleci." ifadelerini kullandı.
Polonyalı kaleci, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bu b*k çukurundan üç puanla ayrılmayı hak etmiştik ama hayat bu, devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Galatasaray taraftarının tepisi üzerine Grabara, ifadesini "Bu b.oktan maçtan" olarak değiştirdi.
Kopenhag kalecisi Kamil Grabara'nın yaptığı tahrik edici paylaşıma Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncusu Tete, TNT Sports Brasil Instagram hesabına yorum yaptı ve karşılık verdi.
Kopenhag maçının adamı seçilen Tete "Takımını tanımıyorum bile. Ondan ağlara giden topu çıkarmasını istedim. Berbat bir kaleci." ifadelerini kullandı.