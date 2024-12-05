LA Clippers guardı Terance Mann'in, parmağındaki kırık sebebiyle en az üç hafta parkelerden uzak kalacağı bildirildi.



Clippers, Mann'in sol elindeki kırık orta parmağını düzeltmek için ameliyat olması gerektiğini ve en az üç hafta kadro dışı kalacağını duyurdu.



28 yaşındaki Mann, 23 maçta ortalama 6,3 sayı ve 3,1 ribaund ile oynuyordu.



Bu sezon sakatlıklarla yine darbe alan Clippers, süregelen diz sorunlarıyla uğraşmaya devam eden Kawhi Leonard'dan sezon boyunca yoksun kaldı. Takımın en skorer ismi Norman Powell ise, hamstring sakatlığı nedeniyle altı maç kadro dışı kalması sonrası yakın zamanda geri döndü.



Sezonda 14-10 dereceye sahip olan Clippers, Batı Konferansı'nda yedinci sırada yer alıyor.



