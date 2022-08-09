Tekvandoda 4 madalya

5. İslami Dayanışma Oyunları'nda tekvandoda milli sporcular günü 3 gümüş, 1 bronz madalyayla tamamladı.



Selçuk Üniversitesi 19 Mayıs Spor Salonu'nda kadınlar 53 ve 57 kilo, erkeklerde de 54 ve 58 kiloda madalyalar sahiplerini buldu.



Kadınlar 57 kilo finalinde Hatice Kübra İlgün, finalde Faslı Nada Laaraj'a kaybetti ve gümüş madalyayla yetindi.



Erkekler 54 kiloda Deniz Dağdelen de finalde Nijer'den Amadou Maharan'la karşılaştı. Rakibine yenilen Deniz, gümüş madalya aldı.



Erkekler 58 kiloda Polat Görkem de finalde İran'da Lotfi Hossein'e yenildi ve gümüş madalyayla yetindi.



Kadınlar 53 kiloda Zeliha Ağrıs ise bronz madalya elde ederek organizasyonu tamamladı.





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