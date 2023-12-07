Tekvando Milli Takımı'ndan 3 madalya

Romanya'da düzenlenen Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda, Türkiye ilk gün iki altın, bir bronz madalya aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Tekvando Milli Takımı'ndan 3 madalya
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07 Aralık 2023 22:07
Romanya'da düzenlenen Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye, ilk günü iki altın, bir bronz olmak üzere üç madalyayla tamamladı.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Bükreş'teki organizasyonda erkekler 74 kiloda Yiğithan Kılıç'ın, kadınlar 57 kiloda ise Aleyna Şenyurt'un Avrupa şampiyonu olduğu belirtildi.

Erkekler 54 kiloda ise Kaan Yelaldı'nın bronz madalya elde ettiği kaydedildi.

Şampiyonada 8 milli sporcunun tatamiye çıkacağı aktarıldı.

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