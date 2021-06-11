Teemu Pukki'ye Beşiktaş mesajları yağıyor

Finlandiyalı golcü Teemu Pukki'nin Instagram hesabına Beşiktaşlı taraftarlar "Come to Beşiktaş" mesajlarını paylaşmaya başladı.

Abone Ol
Teemu Pukki'ye Beşiktaş mesajları yağıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Haziran 2021 00:23
Vincent Aboubakar'ın sözleşme yenilememesi ile birlikte golcü arayışına başlayan Beşiktaş'ta taraftarlar transferde adı geçen Teemu Pukki'ye "Come to Beşiktaş" mesajları yağdırmaya başladı.

31 yaşındaki golcü ismin Instagram sayfasındaki bir çok paylaşımına hücum eden siyah beyazlı taraftarlar "Come to Beşiktaş" mesajlarını gönderdi. Birden çok paylaşımına mesaj atan taraftarlar golcü ismi takımlarında görmek istediklerini böylelikle dile getirmiş oldu.

Geçen sezonu Championship'te şampiyonluk yaşayan Norwich'te 42 maça çıkan Teemu Pukki, 26 gol atarak sezonun en golcü 3. ismi olmuştu. 31 yaşındaki Finlandiyalı ayrıca 4 asistle de takımına katkı vermişti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.