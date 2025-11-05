Tedesco'nun Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı hareket gündem oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında 6 Kasım Perşembe günü Viktoria Plzen'e konuk olacak Fenerbahçe, maç öncesi son antrenmanını gerçekleştirdi.



Sarı-lacivertli ekibin idmanı canlı yayınlanırken, teknik direktör Domenico Tedesco ile Kerem Aktürkoğlu arasında yaşanan anlar büyük ilgi gördü.



Antrenmanın bir bölümünde Tedesco, idmanı durdurup Kerem Aktürkoğlu'nu yanına çağırdı. Milli yıldızı takımdan biraz uzağa götüren İtalyan teknik adam, kısa bir süre özel bir konuşma yaptı. Görüntülerde Kerem'in dikkatle hocasını dinlediği görüldü.



SARILDI, GERİ GÖNDERDİ

👔 Tedesco, idman öncesinde Kerem Aktürkoğlu ile bir süre baş başa sohbet etti, ardından oyuncusuna sarıldı. 🫂 pic.twitter.com/LxKKiFJXOM



— HT Spor (@HTSpor) November 5, 2025

Konuşmanın ardından Tedesco'nun, Kerem'e sarılarak moral verdiği anlar kameraya yansıdı. Ekranlara gelen bu sıcak görüntüler kısa süre içinde sosyal medyada yayıldı. Fenerbahçe taraftarları, hem disiplinli hem de oyuncularla yakın iletişim kuran Tedesco için övgü dolu yorumlar yaptı.Söz konusu video, sosyal medyada binlerce beğeni ve paylaşım aldı. Birçok taraftar hesabı görüntüyü "Aile gibi takım" ifadeleriyle paylaştı.Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 10 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, 3 gol 2 asist üretti.