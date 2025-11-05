05 Kasım
Tedesco'nun Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı hareket gündem oldu!

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'nun Kerem Aktürkoğlu ile özel görüşme yaparak sonrasında futbolcuya sarıldığı anlar büyük ilgi gördü.

calendar 05 Kasım 2025 14:52
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında 6 Kasım Perşembe günü Viktoria Plzen'e konuk olacak Fenerbahçe, maç öncesi son antrenmanını gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertli ekibin idmanı canlı yayınlanırken, teknik direktör Domenico Tedesco ile Kerem Aktürkoğlu arasında yaşanan anlar büyük ilgi gördü.

Antrenmanın bir bölümünde Tedesco, idmanı durdurup Kerem Aktürkoğlu'nu yanına çağırdı. Milli yıldızı takımdan biraz uzağa götüren İtalyan teknik adam, kısa bir süre özel bir konuşma yaptı. Görüntülerde Kerem'in dikkatle hocasını dinlediği görüldü. 

SARILDI, GERİ GÖNDERDİ



Konuşmanın ardından Tedesco'nun, Kerem'e sarılarak moral verdiği anlar kameraya yansıdı. Ekranlara gelen bu sıcak görüntüler kısa süre içinde sosyal medyada yayıldı. Fenerbahçe taraftarları, hem disiplinli hem de oyuncularla yakın iletişim kuran Tedesco için övgü dolu yorumlar yaptı.

Söz konusu video, sosyal medyada binlerce beğeni ve paylaşım aldı. Birçok taraftar hesabı görüntüyü "Aile gibi takım" ifadeleriyle paylaştı.

KEREM'İN PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 10 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, 3 gol 2 asist üretti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
