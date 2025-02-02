Tchatchoua için Galatasaray'dan talep: 10M euro

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Galatasaray, Verona'da forma giyen sağ bek Jackson Tchatchoua için İtalyan kulübüyle temasa geçti.
10 MİLYON EURO İSTEDİLER
Habere göre; Galatasaray'ın sağ bek listesinde üst sıralarda yer alan 23 yaşındaki sağ bek için Verona, sarı-kırmızılı takımdan 10 milyon euro bonservis bedeli istedi.
Bu gelişme karşısında bekleyişe geçen Galatasaray, genç oyuncu için teklifini hazırlayıp Verona ile yeniden temasa geçecek.
GÜNCEL PİYASA DEĞERİ
Hellas Verona'da bu sezon 22 maçta süre bulan Tchatchoua, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen 23 yaşındaki futbolcunun kulübü Hellas Verona ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Galatasaray, Verona'da forma giyen sağ bek Jackson Tchatchoua için İtalyan kulübüyle temasa geçti.
10 MİLYON EURO İSTEDİLER
Habere göre; Galatasaray'ın sağ bek listesinde üst sıralarda yer alan 23 yaşındaki sağ bek için Verona, sarı-kırmızılı takımdan 10 milyon euro bonservis bedeli istedi.
Bu gelişme karşısında bekleyişe geçen Galatasaray, genç oyuncu için teklifini hazırlayıp Verona ile yeniden temasa geçecek.
GÜNCEL PİYASA DEĞERİ
Hellas Verona'da bu sezon 22 maçta süre bulan Tchatchoua, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen 23 yaşındaki futbolcunun kulübü Hellas Verona ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.