Tchatchoua için Galatasaray'dan talep: 10M euro

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın ilgilendiği sağ bek Jackson Tchatchoua için Galatasaray'dan 10 milyon € bonservis bedeli istedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Tchatchoua için Galatasaray'dan talep: 10M euro
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Şubat 2025 17:40
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı.

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Galatasaray, Verona'da forma giyen sağ bek Jackson Tchatchoua için İtalyan kulübüyle temasa geçti.

10 MİLYON EURO İSTEDİLER

Habere göre; Galatasaray'ın sağ bek listesinde üst sıralarda yer alan 23 yaşındaki sağ bek için Verona, sarı-kırmızılı takımdan 10 milyon euro bonservis bedeli istedi.

Bu gelişme karşısında bekleyişe geçen Galatasaray, genç oyuncu için teklifini hazırlayıp Verona ile yeniden temasa geçecek.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Hellas Verona'da bu sezon 22 maçta süre bulan Tchatchoua, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen 23 yaşındaki futbolcunun kulübü Hellas Verona ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery