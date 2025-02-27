TBF'den Beşiktaş Fibabanka ve Fenerbahçe Beko'ya para cezası

TBF Disiplin Kurulu, Türkiye Kupası finalinde taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratları nedeniyle Fenerbahçe Beko'ya 120 bin, Beşiktaş Fibabanka'ya ise 60 bin lira para cezası verdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TBF'den Beşiktaş Fibabanka ve Fenerbahçe Beko'ya para cezası
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27 Şubat 2025 22:16
Son güncelleme 27 Şubat 2025 22:20

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Beşiktaş Fibabanka ve Fenerbahçe Beko'ya para cezası verdi. 

TBF'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka arasında yapılan ING Türkiye Kupası finalinde seyircilerin bu sezon ikinci kez "çirkin ve kötü tezahüratlar" yapması sebebiyle sarı-lacivertli kulübe 120 bin lira para cezası verildiği bildirildi.

Söz konusu karşılaşmada siyah-beyazlı taraftarların aynı eylemi bu sezon ilk kez gerçekleştirdiği için Beşiktaş Fibabanka'ya da 60 bin lira para cezası uygulandığı aktarıldı.

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