Tayyip Talha'da problem yok; yine sahada

Geçtiğimiz hafta oynanan Başakşehir karşılaşmasında sakatlanan Tayyip Talha Sanuç'un durumu merak konusuydu.
Kasığında bir problem yaşayan yıldız savunmacının, ciddi bir probleminin olmadığı belirtildi. Bu doğrultuda 23 yaşındaki stoper, yarın oynanacak İstanbulspor karşılaşmasında forma giyebilecek.
Yaz transfer döneminde Adana Demirspor'dan takıma katılan Tayyip Talha, kısa süre içerisinde savunmanın vazgeçilmez isimlerinden biri olmayı başardı.
Kasığında bir problem yaşayan yıldız savunmacının, ciddi bir probleminin olmadığı belirtildi. Bu doğrultuda 23 yaşındaki stoper, yarın oynanacak İstanbulspor karşılaşmasında forma giyebilecek.
Yaz transfer döneminde Adana Demirspor'dan takıma katılan Tayyip Talha, kısa süre içerisinde savunmanın vazgeçilmez isimlerinden biri olmayı başardı.