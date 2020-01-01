Tatum, kaçırdığı kritik şutun sorumluluğunu üstlendi: "Benim hatam.."

Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum, Indiana Pacers'a karşı kaçırdığı kritik şutun ardından "Sorumluluğu bende" açıklamasını yaptı.



Celtics, Tatum'ın sezonun ilk maçında Milwaukee Bucks'a karşı galibiyeti getiren bir son saniye şutunu kaçırmasının ardından, Pacers'a 108-107 mağlup olmuştu.



22 yaşındaki Tatum, kendini eleştirerek takımın son hücumunu şöyle yorumladı:



"Bu benim hatamdı. Savunmaya daha fazla baskı uygulamalıydım. Açıkçası, bu çok denediğim bir atış ve atabiliyorum da, ama bu durumda hakemlere ve savunmaya baskı yapmam gerekiyor. Tam olarak çizdğimiz oyun değildi, ama onlara daha fazla baskı yapmalıydım. Öyle bir durumda bu benim sorumluluğum oluyor."



Tatum, karşılaşmayı 9/21 şut isabetiyle 25 sayı, 11 ribaund ve 5 asist ile tamamlamış olsa da, performansından memnun kalmadığını sözlerine ekledi:



"Evet, tamamen suç bende. Olması gerektiği ve takım arkadaşlarımla insanların benden beklediği kadar iyi oynamadım. Bunu üstlenmem gerekiyor."



