Boston Celtics'in Orlando Magic karşısında 103-86 kazandığı ilk maçta düşerek bileğinden sakatlanan Jayson Tatum, ciddi bir sorun olmadığını açıkladı.



Karşılaşmanın dördüncü çeyreğinde smaç denemesi sırasında sert bir şekilde yere düşen Tatum, kısa süreliğine kenara alındı. Hakemler pozisyonda Kentavious Caldwell-Pope'a sportmenlik dışı faul çaldı.



Röntgen sonuçları negatif çıktıktan sonra tekrar oyuna dönen Tatum, "İyi hissediyorum… Sadece üstüne düştüm," dedi. Acının kısa süreli olduğunu belirtti ve bir sonraki maçta herhangi bir sorun yaşamayacağını ifade etti.



Celtics, seriyi 2-0'a getirmek için Çarşamba gecesi sahasında bir kez daha Magic'i ağırlayacak.



