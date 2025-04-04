Tarihe geçen derbi: Fenerbahçe - Galatasaray

Her anı nefes kesen ve heyecanın hiç eksik olmadığı Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, tarihe geçen bir mücadele oldu.
Son yıllarda iki takımın Victor Osimhen, Gabriel Sara, Davinson Sanchez, Youssef En-Nesyri, Milan Skriniar, Sofyan Amrabat gibi yıldız transferler sonucunda dev karşılaşma, Ziraat Türkiye Kupası'nın en değerli maçı olarak kayıtlara geçti.
308 MİLYON EURO
Ezeli rakiplerin toplam ilk 11 değerleri 308 milyon euro oldu.
BİR ÖNCEKİ REKOR 155 MİLYON EUROYDU
Daha önceki rekor, 2015-16 sezonunda Galatasaray-Fenerbahçe arasındaki derbiydi. O dönemki kadronun değeri 155 milyon euroydu.
Son yıllarda iki takımın Victor Osimhen, Gabriel Sara, Davinson Sanchez, Youssef En-Nesyri, Milan Skriniar, Sofyan Amrabat gibi yıldız transferler sonucunda dev karşılaşma, Ziraat Türkiye Kupası'nın en değerli maçı olarak kayıtlara geçti.
308 MİLYON EURO
Ezeli rakiplerin toplam ilk 11 değerleri 308 milyon euro oldu.
BİR ÖNCEKİ REKOR 155 MİLYON EUROYDU
Daha önceki rekor, 2015-16 sezonunda Galatasaray-Fenerbahçe arasındaki derbiydi. O dönemki kadronun değeri 155 milyon euroydu.