Tarih açıklandı! Arda Güler ilk maçına çıkıyor!

Real Madrid'de sakatlığını atlatan Arda Güler, kendini kötü hissetmemesi durumunda 17 Aralık'ta oynanacak Villarreal maçında forma giyebilecek.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Tarih açıklandı! Arda Güler ilk maçına çıkıyor!
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10 Aralık 2023 22:05
Son güncelleme 10 Aralık 2023 22:07
Real Madrid'e transfer olduktan sonra sakatlık sebebiyle henüz forma giyemeyen Arda Güler için yeni bir gelişme yaşandı.

İspanyol basını Sport'ta yer alan habere göre; sakatlığını atlatan Arda Güler, Villarreal maçıyla sahalara dönebilir.

ANCELOTTI SÜRE VEREBİLİR

Haberde milli oyuncunun kendini iyi hissetmesi halinde Ancelotti'nin maçta süre verebileceği ifade edildi.

Ancelotti, Arda ile ilgili daha önce yaptığı açıklamada, "Arda Güler, yoğun antrenmanlara başlayacak. Yıl sonundaki ya da ocak başındaki maçlara hazır olur." ifadelerini kullanmıştı.

ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Real Madrid'e geldiğinde sezon öncesi kampı sırasında sağ dizinden sakatlanan ve 14 Ağustos'ta ameliyat olan Arda Güler, iyileştikten kısa bir süre sonra 26 Eylül'de bu kez sol ayak arka adalesinden sakatlanmıştı.

Eflatun beyazlı formayı giymeye hazırlandığı anda, 10 Kasım'da bir kez daha sakatlanan milli futbolcu, sakatlığını atlattı ve takımla çalışmalara başladı.

Real Madrid, Villarreal ile 17 Aralık Pazar günü Santiago Barnebeu'da karşı karşıya gelecek.

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