Taraftar grupları Hatay'da iftar yaptı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkımlara neden olduğu Hatay'da sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra spor kulüplerinin taraftarları da depremzedelerin yanında olmaya devam ediyor. Yıkımların ardından bölgeye gelerek yardım faaliyetlerinde bulunan İstanbul ve Anadolu spor kulüplerinin taraftarları bugün dostluk adına Antakya ilçesi Alahan Mahallesi'nde 'Yaralarımızı birlikte saracağız. Geçmiş olsun Türkiyem" yazılı pankart altında iftar yaptı.

Adana Demirspor taraftar grubu Mavi Şimşekler'den Ertan Zeybek, deprem bölgelerinde hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı diledi. Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Zeybek, "Büyük bir felaket yaşadık. Adana'da da deprem gördük ama buradaki manzara karşısında biz bir şey yaşamamışız. Burada gerçekten küçük bir kıyamet kopmuş. Ülke olarak el ele verip buradaki enkazı kısa sürede ayağa kaldırmak en büyük amacımız olmalı" dedi.

Genç Fenerbahçeliler adına konuşan Cem Gölbaşı ise ilk günden bu yana deprem bölgelerinde olduklarını kaydederek, "Çadır kentlerimizi açtık, depremzedelerimizin hep yanındaydık. Tüm taraftar grupları ayrı bir koldan çalıştı. Sadece statlarda değil gerektiği zaman vatanımız için de sahadayız. Acil durumlarda, afetlerde de hep beraberiz. Renk ayırt etmeksizin hep mücadele ediyoruz. Yaralar tamamen sarılıncaya kadar hep burada olacağımıza yemin ettik" diye konuştu.

Çarşı Grubu'ndan Cengiz Akkoyun da "Kardeşlerimiz, dostlarımızla birlikte mücadeleler verdik. İnşallah devletimiz ve milletimizin yardımlarıyla daha da hızlı yaralar sarılacak" ifadelerini kullandı.

Ultraslan Grubu üyesi Sabahattin Şirin ise "Taraftarlar arasında bazen gerginlikler oluyor, sosyal medyada atışıyoruz ama şu an ittifak ettik. Geçmişte de böyle hassas konularda hep beraber olduk. Bu yara kalkana kadar burada da hep birlikte olacağız" dedi.