Tanganga'dan Galatasaray için transfer yanıtı

Galatasaray'da Nelsson transferi öncesinde gündeme gelen ancak Tottenham'da süre bulduktan sonra takımda kalan Japhet Tanganga, İngiliz basınına konuştu.



Galatasaray'a transferinin gerçekleşmemesinin nedeni sorulan İngiliz futbolcu, "Sezona girerken hedefim sadece hazır ve fit durumda olmaktı. Şans bulduğumda, bana şans verildiğinde iyi değerlendirmek istedim. Yaşananlar kulüple benim aramda ancak şans bulduğumda her şeyi vermeye hazırım. Futbolda her şey çok hızlı değişiyor,. Benim amacım bu sene olabildiğince maç oynamak." ifadelerini kullandı.



22 yaşındaki futbolcu, bu sezon Tottenham'ın Premier Lig'de oynadığı 2 maçta da ilk 11'de yer aldı.



