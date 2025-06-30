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Tammy Abraham, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor!

Beşiktaş, Tammy Abraham transferini tamamladı. İngiliz yıldız salı günü İstanbul'a geliyor. 4 yıllık sözleşme imzalanacak. Tüm belgeler hazır, Roma ile süreç tamamlandı.

calendar 30 Haziran 2025 19:18 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2025 19:23
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Tammy Abraham, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor!
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Beşiktaş, uzun süredir gündeminde olan Tammy Abraham transferinde mutlu sona ulaştı.

Siyah-beyazlılar, Roma ile yapılan görüşmelerin ardından 27 yaşındaki İngiliz forvetin transferini bitirdi.

İSTANBUL'A GELİŞ TARİHİ

Fabrizio Romano'nun haberine göre Abraham, salı günü İstanbul'a inecek ve Beşiktaş ile 2029'a kadar geçerli olacak 4 yıllık sözleşmeye imza atacak.


İŞLEMLER TAMAMLANDI

Haberde, taraflar arasında tüm evrak işlemlerinin tamamlandığı, Roma ile resmi belgelerin imzalandığı belirtildi.

MALİYET VE SÖZLEŞME DETAYLARI

Abraham'ın Beşiktaş'tan yıllık 5 milyon euro maaş alacağı ve Roma'ya ödenecek bonservis bedelinin 15 milyon euro olacağı belirtildi. Bu rakam, Abraham'ı kulüp tarihinin en pahalı oyuncusu yapacak.

MILAN PERFORMANSI

27 yaşındaki İngiliz golcü, geçen sezon Roma'dan Milan'a kiralanmıştı. Abraham, Milan'da 44 maçta sahaya çıktı ve 10 gol, 7 asistlik performans ortaya koydu.  


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