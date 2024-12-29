Talisca, Fenerbahçe'yi ikiye böldü!

Fenerbahçe'nin transferi için geri sayıma geçtiği Anderson Taisca, sarı-lacivertli taraftarları ikiye böldü.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Imago
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Talisca, Fenerbahçe'yi ikiye böldü!
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29 Aralık 2024 09:27
Fenerbahçe'nin Boca Juniors'a 15 milyon Euro ödeyip, Cristian Medina'yı almak yerine, Anderson Talisca'yı tercih etmesi, sarı-lacivertli taraftarlar arasında tartışmaya yol açtı.

"ŞOV TRANSFERİ"

22 yaşındaki Arjantinli oyuncunun geleceğe yatırım olacağını söyleyenler, 30 yaşındaki Anderson Talisca için ise "Şov transferi" dedi.

Estudiantes'in büyük bir transfer hamlesi yaptığını savunanlar, Fenerbahçe'nin önceliğinin Talisca yerine sağ ve sol bek, stoper bölgesi ve 6-8 numara olması gerektiğini dile getirdi. Buna karşın Talisca'nın yeteneğine dikkat çekenler, sambacının şampiyonluk için önemli bir yatırım olduğunu söyledi.

BU SEZON PERFORMANSI

Al Nassr'da bu sezon 19 maçta süre bulan 30 yaşındaki Anderson Talisca, 8 kez gol sevinci yaşadı.

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