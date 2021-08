Takımların Süper Lig kariyerleri

1959 yılında başlayan ligde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş tüm sezonlarda yer alan 3 takım olarak dikkati çekiyor.



Bu sezon ligde yer alacak 20 takımın, eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig kariyerleri şöyle:



- Galatasaray



Kuruluş yılı: 1905



Renkleri: Sarı-kırmızı



Kulüp başkanı: Burak Elmas



Teknik direktör: Fatih Terim



Stadı: Türk Telekom (52 bin 223)



Sezon: 64. sezonu



En iyi derecesi: Şampiyon (22 kez)



En kötü derecesi: 11.



En farklı skorlu galibiyeti: 8-0 (Altınordu ve MKE Ankaragücü)



En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Fenerbahçe)



En gollü maçı: 9-2 (Adana Demirspor)



- Fenerbahçe



Kuruluş yılı: 1907



Renkleri: Sarı-lacivert



Kulüp başkanı: Ali Koç



Teknik direktör: Vitor Pereira



Stadı: Ülker (47 bin 834)



Sezon: 64. sezonu



En iyi derecesi: Şampiyon (19 kez)



En kötü derecesi: 10.



En farklı skorlu galibiyeti: 8-1 (Samsunspor ve Kayserispor), 7-0 (Denizlispor-2 kez, Şekerspor, Kayserispor, Hacettepe, Kardemir Karabükspor)



En farklı skorlu yenilgisi: 6-1 (Aydınspor), 5-0 (Galatasaray)



En gollü maçı: 8-4 (Gaziantepspor)



- Beşiktaş



Kuruluş yılı: 1903



Renkleri: Siyah-beyaz



Kulüp başkanı: Ahmet Nur Çebi



Teknik direktör: Sergen Yalçın



Stadı: Vodafone Park (42 bin 590)



Sezon: 64. sezonu



En iyi derecesi: Şampiyon (16 kez)



En kötü derecesi: 11. (2 kez)



En farklı skorlu galibiyeti: 10-0 (Adana Demirspor)



En farklı skorlu yenilgisi: 5-0 (Bursaspor)



En gollü maçı: 8-2 (Altay), 10-0 (Adana Demirspor), 7-3 (Göztepe)



Not: Beşiktaş Kulübünün, 1959'da başlayan ligden önceki 2 şampiyonluğunun, Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu kararıyla lig şampiyonluğuna eklenmesiyle siyah-beyazlıların şampiyonluk sayısı 16 olarak tescillendi.



- Trabzonspor



Kuruluş yılı: 1967



Renkleri: Bordo-mavi



Kulüp başkanı: Ahmet Ağaoğlu



Teknik direktör: Abdullah Avcı



Stadı: Medical Park (40 bin 782)



Sezon: 48. sezonu



En iyi derecesi: Şampiyon (6 kez)



En kötü derecesi: 14.



En farklı skorlu galibiyeti: 7-0 (Adana Demirspor, Kasımpaşa)



En farklı skorlu yenilgisi: 7-0 (Antalyaspor)



En gollü maçı: 6-5 (Kayserispor)



- İstanbul Başakşehir (Eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor)



Kuruluş yılı: 1990/2014



Renkleri: Turuncu-lacivert



Kulüp başkanı: Göksel Gümüşdağ



Teknik direktör: Aykut Kocaman



Stadı: Başakşehir Fatih Terim (17 bin 156)



Sezon: 14. sezonu



En iyi derecesi: Şampiyon (1 kez)



En kötü derecesi: 1 kez küme düştü



En farklı skorlu galibiyeti: 5-0 (Konyaspor, Kocaelispor, Alanyaspor, Kayserispor, Kardemir Karabükspor, Çaykur Rizespor)



En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Bursaspor)



En gollü maçı: 1-6 (Eskişehirspor ve Trabzonspor), 3-4 (Trabzonspor ve Konyaspor)



- Altay



Kuruluş yılı: 1913



Renkleri: Siyah-beyaz



Kulüp başkanı: Özgür Ekmekçioğlu



Teknik direktör: Mustafa Denizli



Stadı: Bornova Aziz Kocaoğlu (9 bin 138)



Sezon: 42. sezonu



En iyi derecesi: 3. (2 kez)



En kötü derecesi: 4 kez küme düştü



En farklı skorlu galibiyeti: 8-1 (Diyarbakırspor)



En farklı skorlu yenilgisi: 8-1 (Galatasaray)



En gollü maçı: 8-1 (Diyarbakırspor), 1-8 (Galatasaray)



- Göztepe



Kuruluş yılı: 1925



Renkleri: Sarı-kırmızı



Kulüp başkanı: Mehmet Sepil



Teknik direktör: Ünal Karaman



Stadı: Gürsel Aksel (19 bin 713)



Sezon: 30. sezonu



En iyi derecesi: 3.



En kötü derecesi: 5 kez küme düştü



En farklı skorlu galibiyeti: 9-1 Feriköy



En farklı skorlu yenilgisi: 7-1 (Fenerbahçe), 6-0 (Beşiktaş)



En gollü maçı: 9-1 (Feriköy), 3-7 (Beşiktaş)



- Antalyaspor



Kuruluş yılı: 1966



Renkleri: Kırmızı-beyaz



Kulüp başkanı: Aziz Çetin



Teknik direktör: Ersun Yanal



Stadı: Antalya (32 bin 537)



Sezon: 26. sezonu



En iyi derecesi: 5.



En kötü derecesi: 5 kez küme düştü



En farklı skorlu galibiyeti: 7-0 (Trabzonspor)



En farklı skorlu yenilgisi: 8-1 (MKE Ankaragücü)



En gollü maçı: 3-7 (Eskişehirspor)



- Kayserispor



Kuruluş yılı: 1966



Renkleri: Sarı-kırmızı



Kulüp başkanı: Berna Gözbaşı



Teknik direktör: Yalçın Koşukavak



Stadı: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has (32 bin 864)



Sezon: 26. sezonu



En iyi derecesi: 5. (4 kez)



En kötü derecesi: 6 kez küme düştü



En farklı skorlu galibiyeti: 7-2 (Manisaspor), 5-0 (Sivasspor)



En farklı skorlu yenilgisi: 8-1 ve 7-0 (Fenerbahçe)



En gollü maçı: 1-8 (Fenerbahçe), 6-3 (Samsunspor, Denizlispor), 7-2 (Manisaspor)



Not: 2019-2020 sezonunu 17. sırada tamamlayan Kayserispor, Türkiye Futbol Federasyonunun küme düşme uygulamasını kaldırmasıyla Süper Lig'de yoluna devam etti.



- Çaykur Rizespor



Kuruluş yılı: 1953



Renkleri: Mavi-yeşil



Kulüp başkanı: Tahir Kıran



Teknik direktör: Bülent Uygun



Stadı: Çaykur Didi (15 bin 332)



Sezon: 21. sezonu



En iyi derecesi: 5.



En kötü derecesi: 5 kez küme düştü



En farklı skorlu galibiyeti: 6-0 (Bursaspor)



En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş)



En gollü maçı: 4-7 (Malatyaspor)



- Konyaspor



Kuruluş yılı: 1981



Renkleri: Yeşil-beyaz



Kulüp başkanı: Fatih Özgökçen



Teknik direktör: İlhan Palut



Stadı: Konya Büyükşehir Belediye (42 bin)



Sezon: 21. sezonu



En iyi derecesi: 3.



En kötü derecesi: 3 kez küme düştü



En farklı skorlu galibiyeti: 8-0 (Adana Demirspor)



En farklı skorlu yenilgisi: 8-0 (MKE Ankaragücü)



En gollü maçı: 8-0 (Adana Demirspor), 0-8 (MKE Ankaragücü), 5-3 (Akçaabat Sebatspor)



- Adana Demirspor



Kuruluş yılı: 1940



Renkleri: Mavi-lacivert



Kulüp başkanı: Murat Sancak



Teknik direktör: Samet Aybaba



Stadı: Yeni Adana (33 bin)



Sezon: 18. sezonu



En iyi derecesi: 6.



En kötü derecesi: 5 kez küme düştü



En farklı skorlu galibiyeti: 7-0 (Sakaryaspor)



En farklı skorlu yenilgisi: 10-0 (Beşiktaş)



En gollü maçı: 2-9 (Galatasaray)



- Kasımpaşa



Kuruluş yılı: 1921



Renkleri: Lacivert-beyaz



Kulüp başkanı: Turgay Ciner



Teknik direktör: Şenol Can



Stadı: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan (13 bin 856)



Sezon: 18. sezonu



En iyi derecesi: 6. (2 kez)



En kötü derecesi: 3 kez küme düştü



En farklı skorlu galibiyeti: 7-0 (Mersin İdmanyurdu)



En farklı skorlu yenilgisi: 7-0 (Trabzonspor)



En gollü maçı: 2-6 (Karşıyaka, Fenerbahçe ve Mersin İdmanyurdu), 6-2 (Sivasspor), 3-5 (Balıkesirspor), 5-3 (Bursaspor)



- Sivasspor



Kuruluş yılı: 1967



Renkleri: Kırmızı-beyaz



Kulüp başkanı: Mecnun Otyakmaz



Teknik direktör: Rıza Çalımbay



Stadı: Yeni 4 Eylül (27 bin 532)



Sezon: 16. sezonu



En iyi derecesi: 2.



En kötü derecesi: 1 kez küme düştü



En farklı skorlu galibiyeti: 5-1 (Kardemir Karabükspor ve Mersin İdmanyurdu), 4-0 (Kasımpaşa-2 kez, Bucaspor, Bursaspor, MKE Ankaragücü)



En farklı skorlu yenilgisi: 6-1 (Trabzonspor), 5-0 (Kayserispor, Konyaspor)



En gollü maçı: 5-3 (Göztepe), 3-5 (Galatasaray), 2-6 (Kayserispor ve Kasımpaşa), 4-4 (Yeni Malatyaspor)



- Fatih Karagümrük



Kuruluş yılı: 1926



Renkleri: Kırmızı-siyah



Kulüp başkanı: Süleyman Hurma



Teknik direktör: Francesco Farioli



Stadı: Atatürk Olimpiyat (76 bin 761)



Sezon: 8. sezonu



En iyi derecesi: 8. (2 kez)



En kötü derecesi: 2 kez küme düştü



En farklı skorlu galibiyeti: 6-1 (Zonguldakspor)



En farklı skorlu yenilgisi: 5-1 (Galatasaray), 4-0 (Galatasaray, Beşiktaş ve Kocaelispor)



En gollü maçı: 6-1 (Zonguldakspor), 3-4 (Kasımpaşa)



- Giresunspor



Kuruluş yılı: 1967



Renkleri: Yeşil-beyaz



Kulüp başkanı: Hakan Karaahmet



Teknik direktör: Hakan Keleş



Stadı: Çotanak Spor Kompleksi (22 bin 28)



Sezon: 7. sezonu



En iyi derecesi: 6.



En kötü derecesi: 1 kez küme düştü



En farklı skorlu galibiyeti: 3-0 (Samsunspor, Adanaspor, Kayserispor)



En farklı skorlu yenilgileri: 6-2 (Eskişehirspor), 5-1 (Göztepe, Altay), 4-0 (Galatasaray)



En gollü maçı: 2-6 (Eskişehirspor)



- Alanyaspor



Kuruluş yılı: 1948



Renkleri: Turuncu-yeşil



Kulüp başkanı: Hasan Çavuşoğlu



Teknik direktör: Çağdaş Atan



Stadı: Bahçeşehir Okulları (10 bin 128)



Sezon: 6. sezonu



En iyi derecesi: 5.



En kötü derecesi: 12. (2 kez)



En farklı skorlu galibiyeti: 6-0 (Hatayspor)



En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Galatasaray)



En gollü maçı: 5-2 (Çaykur Rizespor), 4-3 (Gaziantepspor, Trabzonspor, MKE Ankaragücü)



- Yeni Malatyaspor



Kuruluş yılı: 1986



Renkleri: Sarı-siyah



Kulüp başkanı: Adil Gevrek



Teknik direktör: İrfan Buz



Stadı: Yeni Malatya (25 bin 745)



Sezon: 5. sezonu



En iyi derecesi: 5.



En kötü derecesi: 16.



En farklı skorlu galibiyeti: 5-0 (Trabzonspor)



En farklı skorlu yenilgisi: 4-0 (Çaykur Rizespor)



En gollü maçı: 4-4 (Sivasspor)



Not: 2019-2020 sezonunu 16. sırada tamamlayan Yeni Malatyaspor, Türkiye Futbol Federasyonunun küme düşme uygulamasını kaldırmasıyla Süper Lig'de yoluna devam etti.



- Gaziantep



Kuruluş yılı: 1988



Renkleri: Beyaz-kırmızı-siyah



Kulüp başkanı: Cevdet Akınal



Teknik direktör: Erol Bulut



Stadı: Kalyon (33 bin 502)



Sezon: 3. sezonu



En iyi derecesi: 8.



En kötü derecesi: 9.



En farklı skorlu galibiyetleri: 5-1 (Sivasspor), 4-0 (Kasımpaşa)



En farklı skorlu yenilgisi: 5-0 (Fenerbahçe)



En gollü maçı: 4-5 (Çaykur Rizespor)



- Hatayspor



Kuruluş yılı: 1967



Renkleri: Bordo-beyaz



Kulüp başkanı: Nihat Tazearslan



Teknik direktör: Ömer Erdoğan



Stadı: Yeni Hatay (25 bin)



Sezon: 2. sezonu



En iyi derecesi: 6.



En kötü derecesi: 6.



En farklı skorlu galibiyeti: 6-0 (Antalyaspor)



En farklı skorlu yenilgisi: 7-0 (Beşiktaş)



En gollü maçı: 7-0 (Beşiktaş)