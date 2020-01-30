Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe'ye ret

TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin harcama limiti ve transfer tescili ile ilgili itirazını reddetti.

Haber; Sporx.com
Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe'ye ret
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30 Ocak 2020 16:34
TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin harcama limiti ve transfer tescili ile ilgili yaptığı itirazı reddettiğini açıkladı.

TFF Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin TFF Yönetim Kurulu'nun 16.01.2020 tarih ve 20 sayılı toplantısında alınan; Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatının 20.maddesinin 1.fıkrasında değişiklik yapılması kararının iptali ile Kulüp Lisans Kurulu'na yapılacak başvuruların transfer ve tescil tarihinin bitimi ile aynı olacak şekilde düzenlenmesi talebine ilişkin başvurusu incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu tarafından yapılan talimat değişikliğinde usule, esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından; Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin itirazının esastan reddine, oybirliği ile karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

NWAKAEME FENERBAHÇE MAÇINDA YOK

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Trabzonspor'un Anthony Nnaduzor Nwakaeme'nin kartı için yaptığı itirazı reddetti. Nijeryalı yıldız, cezası nedeniyle Fenerbahçe maçında oynayamayacak.
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