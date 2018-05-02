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Tahkim Kurulu'ndan Beşiktaş kararı

Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçıyla ilgili yaptığı başvuruyu reddetti.

Kaynak: Sporx.com
Tahkim Kurulu'ndan Beşiktaş kararı
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02 Mayıs 2018 15:34
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Günlerdir Türkiye'nin gündemini meşgul eden olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş karşılaşmasıyla ilgili siyah-beyazlı kulübün dün yaptığı itiraz üzerine sonucu merakla beklenen Tahkim Kurulu'nun olağanüstü toplantısı sona erdi.

Beşiktaş'ın olaylı maçla ilgili "Kaldığı yerden tamamlanmasına" kararının iptaline karşı yaptığı başvuruyu Tahkim Kurulu oy birliği ile reddetti.

İşte Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklama...

''Beşiktaş Futbol Yatırımları San. Ve Tic. A.Ş.'nin, TFF Yönetim Kurulu'nun 25.04.2018 tarihli 84 sayılı toplantısında alınan kararına karşı başvurusu incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Duruşma talebinin reddine,

- Başvurusunda yer alan tüm taleplerin reddine oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir.''

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