  •  
    Sezon sonu bedavaya 22'lik gol+asist makinesi
  •  
    Galatasaray şampiyon olursa flaş Tudor kararı
  •  
    Dünyanın en pahalı 11'i açıklandı! Şaşırtan isim!
  •  
    F.Bahçe'den MANU'nun yıldızına "RESMİ" teklif!..
  •  
    Garry'e 4 talip birden! "Sezon sonu görüşelim"

Beşiktaş'ın itirazı sonrası ilginç detay: Ya onama, ya bozma!

Beşiktaş, TFF Yönetim Kurulu'nun Fenerbahçe derbisiyle ilgili aldığı karara yaptığı itirazın ardından Tahkim Kurulu'nun önünde iki seçenek bulunuyor.

Kaynak: Sporx.com
Beşiktaş'ın itirazı sonrası ilginç detay: Ya onama, ya bozma!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Mayıs 2018 19:48
İlgili Haberler
ÖZEL - Türkiye Futbol Federasyonu'nun kaldığı yerden tamamlanması kararına karşı yaptığı deklarasyonla 3 Mayıs'taki maça çıkmama kararı alan Beşiktaş yönetimi, sürpriz bir kararla Tahkim Kurulu'na itiraz ederken, kurulun bu dosyayı incelemesiyle ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı.

Bugüne kadar, PFDK ve UÇK'nın kararlarına karşı itiraz merci olan Tahkim Kurulu'nun, kurulların vermiş oldukları kararlara karşı yeni bir karar verme yetkisi olmasına karşı, bu dosya konusunda TFF yönetiminin yerine geçerek yeni bir karar verme yetkisinin olmadığı ortaya çıktı.

TAHKİM'İN ÖNÜNDE 2 SEÇENEK VAR

Talimatın, yarıda kalan maçlarla ilgili karar verme yetkisini TFF Yönetim Kurulu'na vermesinden dolayı, Tahkim Kurulu'nun yapılan incelemede iki farklı seçeneği olacak. Kurul, Beşiktaş'ın itirazı sonrası, ya TFF yönetiminin kararını onayacak, ya da kararın uygun olmadığına karar verip bozacak.

Tahkim Kurulu'nun TFF yönetiminin kaldığı yerden tamamlanması kararını uygun görmeyerek bozması halinde, TFF Yönetim Kurulu toplanarak, yeni bir karar verme durumunda kalacak.

TAHKİM 14:00'DA TOPLANIYOR

Haftalık olağan toplantısını her Perşembe günü gerçekleştiren Tahkim Kurulu, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin 3 Mayıs'ta olmasından dolayı, Beşiktaş'ın başvurusu üzerine yarın [2 Mayıs] 14:00'da olağanüstü toplanacak.

SPOR AVUKATI SUAT CEM ABANAZIR, HUKUKİ SÜRECİ VE EMSALLERİ SPORX'İN ÖZEL HABERİNDE ANLATMIŞTI! İŞTE O HABER, TIKLAYIN!

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için