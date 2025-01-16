Tahkim Kurulu'ndan Galatasaray'a kötü haber!

Tahkim Kurulu, Galatasaray'a verilen para cezası kararını onadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Tahkim Kurulu'ndan Galatasaray'a kötü haber!
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16 Ocak 2025 20:28
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray'a verilen para cezasını onadı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre kurul, çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle sarı-kırmızılı kulübe verilen 300 bin liranın yanı sıra merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle kesilen 495 bin liralık cezayı onadı.

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