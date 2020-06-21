Tahir Karapınar: 'Takımın üstünde ölü toprağı var'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Tahir Karapınar, Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldukları mücadelenin ardından konuştu.



Şu anda yapabilecek bir şey olmadığını kaydeden Tahir Karapınar, "İlk yarı iyi oynadık, 3-4 tane kaçırdığımız pozisyon var, bunları atmalıydık. 2. yarı hücumdayken kaptırdığımız bir top var, oradan gol yedik. Bütün hafta konuştuk ama bu bireysel hatalar bizi etkiliyor. Mağlup olduk, taraftarlardan özür diliyoruz ama şu anda yapabileceğimiz bir şey yok. Kendimizi affettirmeye çalışacağız." dedi.



""ASLINDA ÇOK KÖTÜ OYNAMADIK"



Takımı bir türlü ateşleyemediklerini kaydeden teknik adam, "Şanssızlık da var. 2. devre Mehmet'in pozisyonu var, Ozan vurdu, direkten döndü. Birkaç tane daha pozisyonumuz var. Bunları atsak farklı konuşurduk. Olmuyor, bir şekilde bir ölü toprağı var takımın üzerinde. Aslında çok kötü oynamadık ama yaratıcılık konusunda, oyuncu rotasyonu konusunda sıkıntılarımız var, inşallah bundan sonrası daha iyi olur." ifadelerini kullandı.



GENÇLERİ OYNATACAKLAR MI?



Gençleri oynatıp oynatmayacağı sorulan Karapınar, "Altyapıdan oyuncularımızı değerlendirmek istiyoruz. Bu maçta da değerlendirmek istiyorduk. İyi bir sonuç olsaydı, Ömer Faruk'u oyuna atmayı düşünüyorduk ama bir türlü o rahat pozisyonu yakalayamıyoruz ama bundan sonra inşallah Ömer Faruk ve diğerleri süre bulacaktır." diye konuştu.



