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Tadic'in yeni adresi belli oluyor!

Geçtiğimiz sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi biten ve ayrılma kararı alan Dusan Tadic, Kızılyıldız ile anlaşmaya vardı.

calendar 31 Temmuz 2025 11:49
Fotoğraf: AA
Tadic'in yeni adresi belli oluyor!
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Sözleşmesinin bitmesi ile Fenerbahçe'den ayrılıp serbest oyuncu statüsüne geçen Dusan Tadic, yeni takımını buldu.

Son 2 sezondur sarı-lacivertli formayı giyen Dusan Tadic, sezonun bitmesi ile ayrılma kararı almıştı.

Mondo'nun haberine göre Fenerbahçe'nin eski Sırp futbolcusu yeni takımını ülkesi Sırbistan'da buldu.

36 yaşındaki oyuncu Kızılyıldız ile tüm şartlarda anlaşmaya vardı.

AVRUPA EKİPLERİNİN İLGİSİ VARDI

Dusan Tadic ile Avrupa'dan Atletico Madrid ve eski takımı Ajax'ın da ilgilendiği öne sürülmüştü.

PERFORMANSI

Tadic, geçtiğimiz sezonda Fenerbahçe ile 53 maça çıktı ve 13 gol 18 asistlik katkıda bulundu.

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