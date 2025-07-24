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3-1
23 Temmuz
Al Ittihad-Fenerbahçe
0-4

Szymanski: "Feyenoord özel olacak"

Fenerbahçe forması giyen Sebastian Szymanski, Al-Ittihad ile oynanan hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu.

calendar 24 Temmuz 2025 00:30
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Szymanski: 'Feyenoord özel olacak'
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Fenerbahçe forması giyen Sebastian Szymanski, Al-Ittihad ile oynanan hazırlık maçının ardından konuştu.

Kamp süreci ve kendi performansı sorulan Polonyalı futbolcu, "Kendimle ilgili konuşan bir futbolcu değilim. Takımla ilgili konuşmak istiyorum. İyi bir şekilde hazırlanıyoruz. En önemli şey, kazanma mentalitesinin olması. Böyle bir noktada olmak çok değerli. Fit olabilmek ve iyi bir performans sergilemek adına bu süreci iyi değerlendirmek gerekiyor. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Herkes en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bazen yorgunluk hissi olabiliyor ama herkes yüzde yüzünü vermeye çalışıyor ve bu da sonuçtan anlaşılabiliyor." dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki Feyenoord eşleşmesi ve kendisinin Hollanda ekibiyle ilgili yaptığı, "Görüşürüz" paylaşımı sorulan Szymanski, "Benim için özel bir kura oldu. Orada geçirdiğim zamanlarda çok güzel anlar yaşadım. Şampiyonluk yaşadım. Karşılaştığımızda güzel bir zaman geçireceğiz. Şu anda Fenerbahçe'deyim. Sahaya çıktığımda kimse benim arkadaşım olmayacak. Elimden geleni yapacağım. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Umarım iyi bir performans ortaya koyabilirim." yanıtını verdi.


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