Szymanski: "Ben değil, takım önemli"

Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski, 4-1 kazanılan Sivasspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Szymanski: 'Ben değil, takım önemli'
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04 Aralık 2023 23:34
Son güncelleme 04 Aralık 2023 23:35
Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski, 4-1 kazanılan Sivasspor maçının ardından açıklamalarda bulnudu.

İyi bir oyun gösterdiklerini söyleyen Szymanski, "Bugün aldığımız 3 puan çok önemliydi. İsteğimiz, arzumuz evimizde oynadığımız maçlarda o coşkuyu sahaya yansıtabilmek. Bunu rakibe de hissettirmeliyiz. Bugün iyi maç çıkardık. Baştan sona iyi oynadık." dedi.

Attığı golü değerlendiren yıldız oyuncu, "Takıma katkı sağlamaya devam edebilirim umarım. Gol ya da asist yaptığınızda iyi hissediyorsunuz ama benim için önemli olan Fenerbahçe'nin galibiyeti. Biz takım olarak oynuyoruz. 3 puan dışındaki istatistikler, kazanınca keyiflendiriyor ama odak noktam, kendimden önce Fenerbahçe'nin galibiyeti." ifadelerini kullandı.
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