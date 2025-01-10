Szalai, Belçika'ya gidiyor!

Standard Liege, Attila Szalai'nin sezon sonuna kadar kiralık transferi için Hoffenheim ile anlaşma sağladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Szalai, Belçika'ya gidiyor!
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10 Ocak 2025 17:33
Hoffenheim forması giyen Attila Szalai'nin yeni adresi Belçika oluyor.

Belçika basınında yer alan habere göre, Standard Liege, Szalai'nin transferi için Hoffenheim ile anlaşma sağladı.

Yapılan anlaşmaya göre, Macar savunma oyuncusunun sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Standard Liege forması giyeceği kaydedildi.

Hoffenheim'da bu sezon hiç şans bulamayan Attila Szalai'nin Alman ekibi ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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