Szalai, Belçika'ya gidiyor!

Hoffenheim forması giyen Attila Szalai'nin yeni adresi Belçika oluyor.



Belçika basınında yer alan habere göre, Standard Liege, Szalai'nin transferi için Hoffenheim ile anlaşma sağladı.



Yapılan anlaşmaya göre, Macar savunma oyuncusunun sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Standard Liege forması giyeceği kaydedildi.



Hoffenheim'da bu sezon hiç şans bulamayan Attila Szalai'nin Alman ekibi ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.



