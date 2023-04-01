Svensson: "Daha farklı olabilirdi"

Adana Demirspor forması giyen Jonas Svensson, Galatasaray maçının ardından konuştuç.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Svensson: 'Daha farklı olabilirdi'
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01 Nisan 2023 23:29
Adana Demirspor'un önemli isimlerinden Jonas Svensson, Galatasaray karşılaşmasını değerlendirdi.

Maçın ardından kısa bir değerlendirme yapan Svensson, şu ifadeleri kullandı;

"Üzgünüz, son dakikada yorgunluk oldu. Galatasaray iyi bir takım, baskı oldu. Biz de şanslar yakaladık, maç daha farklı olabilirdi."

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