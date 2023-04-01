Svensson: 'Daha farklı olabilirdi'

Adana Demirspor'un önemli isimlerinden Jonas Svensson, Galatasaray karşılaşmasını değerlendirdi.
Maçın ardından kısa bir değerlendirme yapan Svensson, şu ifadeleri kullandı;
"Üzgünüz, son dakikada yorgunluk oldu. Galatasaray iyi bir takım, baskı oldu. Biz de şanslar yakaladık, maç daha farklı olabilirdi."
Maçın ardından kısa bir değerlendirme yapan Svensson, şu ifadeleri kullandı;
"Üzgünüz, son dakikada yorgunluk oldu. Galatasaray iyi bir takım, baskı oldu. Biz de şanslar yakaladık, maç daha farklı olabilirdi."
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