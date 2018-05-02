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Sven Ulreich, hatasından dolayı özür diledi

Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Real Madrid'e karşı büyük bir hata yapan Sven Ulreich, sosyal medya üzerinden takım arkadaşları ve taraftarlarından özür diledi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Sven Ulreich, hatasından dolayı özür diledi
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02 Mayıs 2018 15:39
Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında deplasmanda Real Madrid ile 2-2 berabere kalan Bayern Münih'te karşılaşmaya Sven Ulreich'in yaptığı büyük hata damgasını vurdu. Ulreich'in yaptığı hatanın ardından Real Madrid, Benzema ile 2. golü bulurken karşılaşma 2-2 sona erdi ve Bayern, kupaya yarı finalde veda etti.

Maçın ardından tüm futbolcular soyunma odasına giderken sahanın ortasında oturan Sven Ulreich, sosyal medyadan ise özür mesajı paylaştı.

''ANLAMSIZ BİR HATA YAPTIM''

Ulreich, Instagram hesabından yaptığı açıklamada ''Elendiğimiz için ne kadar hayal kırıklığı yaşadığımızı tarif etmekte kelime bulamıyorum. Finale çıkmak istiyorduk, takım en iyisini yaptı ama ben anlamsız bir hata yaptım. Bunu açıklayamıyorum. Takımım ve taraftarlarımdan çok özür diliyorum.'' sözlerini kullandı.

Alman kalecinin paylaşımının ardından takım arkadaşları Jerome Boateng, Javi Martinez ve James Rodriguez, Ulreich'e destek mesajları attı.



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