Süper Lig'in 32. haftasında değişiklik!

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, fikstürlerinin sıkışık olduğuna vurgu yaparak, "Diğer takımların programı da sıkıştırılmış ama bizim fikstürü tam sıkıştırmışlar. Bilerek mi yapıyorlar, anlamıyoruz. Bir takıma iki günde bir maç verilmez. Bu hatadan döneceklerine inanıyorum. Fenerbahçe maçını pazar ya da pazartesi gününe alırlarsa arkadaşlarımız biraz daha dinlenir. Yeni geldik İstanbul'dan, 2 gün sonra maç yapacağız. Bu maçtan 2 gün sonra da İstanbul'da yine maç yapacağız. Bir baksınlar, dinlenmeden en çok maç yapan biziz. Onun için biraz anlayışlı davranırlarsa seviniriz. Bu süreçte arkadaşlarımız çok fazla sakatlık yaşadı. Biraz dikkat etmek gerekiyor. Biz kendimize güveniyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 32. hafta programında değişikliğe gitti.Federasyon'dan yapılan açıklama şu şekilde;"Süper Lig Cemil Usta Sezonu 32. hafta müsabaka programında değişiklik yapıldı.Buna göre; fikstür gereği 11 Temmuz Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor maçı 12 Temmuz Pazar gününe, 12 Temmuz Pazar günü oynanacak olan Yukatel Denizlispor-Trabzonspor müsabakası da 13 Temmuz Pazartesi gününe alındı. İki müsabaka da saat 21.00'de başlayacak."32. hafta karşılaşmalarının yeni programı şöyle: