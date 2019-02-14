Süper Lig'de haftanın programı

Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta cuma günü yapılacak Evkur Yeni Malatyaspor- Beşiktaş maçıyla başlayacak.
Yeni Malatya Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 22. haftanın programı şöyle:
Yarın:
20.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Beşiktaş (Yeni Malatya)
16 Şubat Cumartesi:
13.30 Akhisarspor-MKE Ankaragücü (Spor Toto Akhisar)
16.00 Bursaspor-Çaykur Rizespor (Bursa Büyükşehir Belediye)
19.00 Fenerbahçe-Atiker Konyaspor (Ülker)
17 Şubat Pazar:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Demir Grup Sivasspor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Göztepe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor (Medical Park)
19.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
18 Şubat Pazartesi:
20.00 Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Antalya)
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Yeni Malatya Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 22. haftanın programı şöyle:
Yarın:
20.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Beşiktaş (Yeni Malatya)
16 Şubat Cumartesi:
13.30 Akhisarspor-MKE Ankaragücü (Spor Toto Akhisar)
16.00 Bursaspor-Çaykur Rizespor (Bursa Büyükşehir Belediye)
19.00 Fenerbahçe-Atiker Konyaspor (Ülker)
17 Şubat Pazar:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Demir Grup Sivasspor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Göztepe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor (Medical Park)
19.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
18 Şubat Pazartesi:
20.00 Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Antalya)
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın